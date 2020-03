Segundo filme de Emmanuelle chega à CMTV

‘Emmanuelle 2 Antivirgem’, segundo filme da saga da popular personagem do cinema erótico, chega hoje, às 03h30 (devido à mudança de hora, à 01h00 os relógios devem ser adiantados para as 02h00) , à CMTV, inserido no ciclo de clássicos que o canal do Correio da Manhã emite, desde a semana passada, todos os sábados.



Desta vez, a personagem interpretada por Sylvia Kristel viaja até Hong Kong para novas aventuras sexuais. A película de 1975 é baseada no livro ‘Emmanuelle : The Joys of a Woman’, de Emmanuelle Arsan. Na próxima semana a CMTV emite ‘Emmanuelle 4’.