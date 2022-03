‘Servant of the People’ (‘Servo do Povo’), a série de comédia protagonizada por Volodymyr Zelensky, em 2015, antes de ser eleito Presidente da Ucrânia, começou a ser exibida no passado domingo pelo canal britânico Channel 4, atraindo mais de 100 mil telespectadores.









De acordo com a BBC News, existe atualmente um enorme interesse por parte de cadeias de televisão internacionais em adquirir os direitos desta produção que relata as peripécias de Vasiliy Petrovich Goloborodko (interpretado por Zelensky), um humilde professor que é inesperadamente eleito Presidente da Ucrânia.