SIC e TVI em queda de audiências mantêm diferenças

A SIC e a TVI mantiveram as posições na luta pelas audiências em março. Igual, face ao mês anterior, foi também a diferença percentual do share dos dois canais privados em sinal aberto: 0,9 pontos percentuais. Ainda assim, e de acordo com os dados divulgados pela GfK, empresa responsável pela medição de audiências em Portugal, tanto uma como outra registaram quebras face a fevereiro: a SIC fechou março com 17,5% de share médio e a TVI com 16,6% - ambas perderam 0,7 pontos percentuais quando em comparação com o mês anterior.