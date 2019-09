SIC insiste em 'roubar' Gato Fedorento à TVI

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A SIC não desiste mesmo de Ricardo Araújo Pereira. Depois de Daniel Oliveira, diretor de Programas, já ter tido uma conversa em julho com o humorista, no sentido de sondar a sua disponibilidade para trocar de estação, osabe que Francisco Pedro Balsemão, CEO do Grupo Impresa, abordou agora diretamente a estrela da TVI, já com uma proposta de contrato escrita, e com um ordenado superior àquele que aufere em Queluz de Baixo.... < br />