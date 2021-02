Pelo 24º mês consecutivo, a SIC foi líder de audiências, lugar que reforçou com um aumento do número de telespectadores e, também, da quota de mercado. Em janeiro, a estação de Paço de Arcos atraiu uma média de 494 200 telespectadores por dia (mais 44 400 que em dezembro), o melhor resultado desde maio de 2020. Além disso, alcançou 19% de share (subida de 0,7 pontos percentuais face ao mês anterior), valor mais alto desde outubro passado, segundo a GfK.









Para trás voltou a ficar a TVI, que apesar de ter registado uma maior audiência - fechou o mês com uma média de 437 100 telespectadores diários (mais 21 400 que em dezembro) - recuou 0,1 pontos percentuais na sua quota de mercado, que caiu para os 16,8%, ficando assim mais distante do primeiro lugar.

Uma derrota que desilude, sobretudo, Cristina Ferreira, diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, cujas novas apostas para o ‘daytime’ da estação - ‘Dois às 10’, de manhã, e ‘Goucha’, à tarde - não estão a surtir o efeito esperado no total do dia.





No que diz respeito ao horário nobre, a SIC mantém uma liderança confortável, ao dominar a preferência do público, tanto na informação como na ficção, com o ‘Jornal da Noite’ e as novelas ‘Amor Amor’ (estreou em janeiro) e ‘Terra Brava’.





Bem longe dos dois canais privados está a RTP 1, que fechou janeiro com médias de 295 800 telespectadores (menos 11 mil que em dezembro) e 11,4% de share (descida de 1,1 pontos percentuais).