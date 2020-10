A SIC voltou a liderar as audiências em setembro. Apesar de ganhar há 20 meses consecutivos, desta vez a vitória tem um sabor algo especial para a estação de Paço de Arcos. Afinal, foi o primeiro mês de Cristina Ferreira na TVI. Contudo, os trunfos da nova dona da Media Capital - como ‘Big Brother’ ou ‘Dia de Cristina’ - não impediram a derrota do canal de Queluz de Baixo e até uma melhoria de resultados por parte da concorrência.









O canal de Daniel Oliveira fechou setembro com uma média de 19,8% de share, uma subida 0,3 pontos percentuais face a agosto e 0,7 pontos face ao mês homólogo de 2019. Já a TVI obteve 16,7% de share (subida de 1,1 pontos percentuais em comparação com o mês anterior) e a RTP1 registou 11,6% (mais 0,4 pontos), de acordo com dados da GfK.

No horário nobre, a SIC terminou o mês com 24,5% de share contra 20,2% da TVI e 12,4% da RTP1. Para esse resultado contribuíram os desempenhos de formatos como ‘Nazaré’ ou ‘Isto é Gozar com Quem Trabalha’.





O diretor de Programas da SIC agradeceu, esta quinta-feira, o esforço da sua equipa nesta luta pelas audiências. “Isto é… uma equipa! Ontem, como hoje e amanhã! 20 meses consecutivos a merecer a preferência do público!” afirmou Daniel Oliveira no Instagram, agradecendo de seguida: “Obrigado a quem vê e obrigado a quem faz!”