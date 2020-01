SIC lidera audiências anuais 15 anos depois

Os dados de audiências da televisão portuguesa em 2019 estão fechados e a SIC tem motivos para festejar: o canal de Paço de Arcos venceu o ano - com um share médio de 19,2%, a que corresponde uma média de 373 100 telespectadores a cada minuto do dia -, o que acontece pela primeira vez em 15 anos.De acordo com os dados divulgados pela GfK, a TVI, que liderou audiências na última década e meia, encerrou o ano passado em segundo lugar, com um share de 15,6% (303 100 espectadores por cada minuto do dia) - menos 3,6 pontos percentuais do que a SIC -, e a RTP 1 em terceiro, com 12,5% de share (244 100 espectadores) - ficou a 6,7 pontos da liderança. Referência ainda para a RTP 2, que registou 1,5% de share.A SIC liderou todos os meses desde fevereiro - em janeiro a TVI ainda conseguiu ganhar, por uma curta margem, apesar de já perder as audiências de manhã e de tarde. A estreia de ‘O Programa da Cristina’, a 7 de janeiro, foi decisiva para a inversão histórica das audiências. O programa matinal impulsionou toda a grelha do canal liderado por Daniel Oliveira, que começou a ganhar também no horário nobre com a estreia da novela/série ‘Golpe de Sorte’, protagonizada por Maria João Abreu, em maio. O maior ‘fosso’ entre a SIC e a TVI registou-se no mês de novembro: os dois canais privados em sinal aberto ficaram separados por 6,3 pontos percentuais.Quando em comparação com o ano anterior, a SIC e a RTP 1 aumentaram a sua audiência em 2,7 e 0,3 pontos percentuais, respetivamente, enquanto a TVI afundou 4,3 pontos. A RTP 2 subiu 0,1 pontos.Entre os canais de informação no cabo, a- que venceu todos os dias do ano - reforçou a liderança nas audiências, com 4,1% de share, seguida, a grande distância, da SIC Notícias, com 1,8%, da TVI 24, com 1,2% e da RTP 3, com apenas 0,6%.A estreia de ‘A Máscara’ (SIC) foi o programa mais visto na 4ª feira: 1 464 300 espectadores (28,5% de share). À mesma hora, ‘Pesadelo na Cozinha’ (TVI) ficou-se pelos 1 335 400 espectadores (25,7%).