SIC e TVI cada vez mais distantes nas audiências

É cada vez maior o fosso que separa a SIC e a TVI nas audiências. Em outubro, os dois canais privados em sinal aberto até subiram quando em comparação com o mês anterior, mas o crescimento foi muito mais significativo no caso da estação de Paço de Arcos que, aumentou, desta forma, a distância face à sua concorrente de Queluz de Baixo, mergulhada desde fevereiro numa profunda crise de audiências.A SIC fechou o último mês com um share médio de 20% (uma subida de 0,9 pontos percentuais em relação a setembro e o seu melhor resultado do ano), enquanto a TVI registou 13,9% de share (mais 0,1 pontos percentuais do que no mês anterior). Contas feitas, se em setembro a diferença entre as duas estações era de 5,3 pontos, em outubro aumentou para 6,1. Os números são da GfK.Já a RTP 1 somou um share médio de 13%, mais 1,2 pontos do que em setembro, e continua, em alguns dias, sobretudo entre segunda e sexta-feira, a ultrapassar a TVI na luta pelo segundo lugar. A televisão pública registou em outubro o segundo melhor mês do ano.Na média anual, a SIC regista 18,9% de share (e 364 700 espectadores por cada minuto de emissão) contra 15,8% da TVI (304 900 espectadores) e 12,3% da RTP 1 (237 100 espectadores).De referir ainda que, entre janeiro – último mês em que liderou as audiências, com 19% de share médio – e outubro, a TVI perdeu 5,1 pontos percentuais, o que significa que teve, em média, menos 94 mil telespectadores por cada minuto.