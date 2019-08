TVI luta para manter 2º lugar nas audiências

No primeiro mês em que conta com uma nova diretora de Programas, Felipa Garnel, a TVI arrisca-se a ser ultrapassada pela RTP1 e a fechar agosto no terceiro lugar das audiências, o que não acontece há mais de 20 anos.Até ao passado domingo, a estação de Queluz de Baixo somava uma audiência média mensal de 12,9%, contra 12,8% da estação pública. Longe desta luta continua a SIC, que registou, nos primeiros 18 dias do mês, uma média de 17,6% de share.Os números de audiência da TVI, que até janeiro deste ano era líder de audiências em Portugal, são cada vez mais problemáticos e, no passado sábado, o canal da Media Capital registou mesmo o seu pior share diário do ano: apenas 10%.A TVI tem perdido audiência mês após mês: entre janeiro - 19% - e julho - 14,3% -, último mês completo, o canal sofreu uma descida de 4,7 pontos percentuais, de acordo com os números de audimetria oficiais divulgados pela GfK.A estação, que é liderada por Felipa Garnel desde 5 de agosto, depois da saída de Bruno Santos, perde atualmente em todos os horários para a SIC e, em vários períodos, para a RTP1. A estreia de ‘O Programa da Cristina’, em janeiro, marcou o início da derrocada da TVI e a ascensão da SIC - sobretudo durante os horários da manhã e da tarde -, consolidada a partir de 20 de maio, com a estreia da série/novela ‘Golpe de Sorte’, que deu a liderança à estação de Paço de Arcos também no horário nobre.Na média anual, a SIC lidera com 18,8% de share, seguida da TVI, com 16,6%, e da RTP1, com 12,3%. De referir ainda que a RTP2 soma, este ano, 1,5% de share.