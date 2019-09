TVI com menos 125 mil espectadores em oito meses

A crise de audiências da TVI parece não ter fim à vista e, em agosto, atingiu níveis preocupantes. O canal de Queluz de Baixo voltou a fechar o mês com um novo mínimo de share (12,8%) – desde junho de 1998 que não registava um resultado tão baixo –, a que corresponde uma média de 254 100 telespectadores por cada minuto do dia, segundo a GfK.Entre janeiro – último mês em que liderou as audiências – e agosto, a estação perdeu 6,2 pontos percentuais, o que significa que teve, em média, menos 125 200 telespectadores por cada minuto.Além disso, no último mês, a TVI ficou apenas 0,5 pontos percentuais à frente da RTP 1 (encerrou com 12,3%), arriscando cair para o 3º lugar das audiências, e a mais de 5,1 pontos da SIC (17,9%), que venceu pelo sétimo mês consecutivo, reforçando a liderança anual. Decorridos oito meses de 2019, a SIC segue na frente com 18,8% de share, seguida da TVI (16,3%), e da RTP 1 (12,3%).Recorde-se ainda que a TVI registou a 17 de agosto, sábado, o seu pior share diário desde o início do ano: teve apenas 10% de share. A estação de Queluz de Baixo conta, desde o passado dia 5, com Felipa Garnel como diretora de programas. A sucessora de Bruno Santos promete várias alterações na grelha para as próximas semanas.