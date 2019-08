TVI aposta em Pedro Fernandes para combater Cristina e ‘gordo’

A partir de outubro, Pedro Fernandes vai ser o responsável pelos finais de tarde da TVI. O apresentador foi eleito pela direção de programas do canal para conduzir o game show ‘Who Knew?’ (em português ‘Quem Sabia?’), um formato alemão que opõe duas duplas, que disputam um prémio monetário.A nova aposta da estação de Queluz de Baixo vai estrear-se na faixa das 19h00 e luta pelas audiências com ‘Preço Certo’, de Fernando Mendes, e ‘Prémio de Sonho’, de Cristina Ferreira."É um horário novo para mim", diz o anfitrião, que descarta, para já, qualquer preocupação com as audiências: "Estou confiante em fazer um bom trabalho. Depois cabe ao público acompanhar-nos. É um formato muito divertido, é uma hipótese para reunir a família."As inscrições para o novo programa da TVI já começaram e é solicitado aos aspirantes a concorrentes vários dados pessoais como nome, idade, localidade e profissão. Os eleitos serão colocados em vários desafios, através de questões de conhecimento geral."Já vi algumas imagens do formato original e estou a preparar-me. As pessoas vão divertir-se, não tenho qualquer dúvida", assegura Fernandes. Esta é uma das apostas de Felipa Garnel, diretora de programas da TVI, para recuperar a liderança nas audiências.‘Na Corda Bamba’, novela de Rui Vilhena, tem estreia prevista para a segunda quinzena de setembro. Dalila Carmo, Pêpê Rapazote, Margarida Vila-Nova e Alexandra Lencastre encabeçam o elenco.Pedro Fernandes estreou-se no pequeno ecrã, em 2008, no programa ‘Cai Quem Cai’, da TVI, ao lado de Joana Cruz e José Pedro Vasconcelos. Regressou à televisão de Queluz de Baixo em ‘A Tua Cara Não me É Estranha’.Na televisão pública, Pedro deu a cara por vários formatos de sucesso. Destacam-se ‘The Big Picture’, ‘Brainstorm’ e ‘Got Talent Portugal’. Foi um dos rostos da primeira temporada de ‘Cinco Para a Meia Noite’, na RTP2.O conhecido humorista é casado, há duas décadas, com Rita Fernandes e pai de um menino, Martim, de seis anos.