Pandemia tira domínio ao futebol na tabela dos programas mais vistos

Ao contrário do que é habitual, há poucos programas de futebol entre os mais vistos da televisão portuguesa no primeiro semestre deste ano. Devido à pandemia de Covid-19, que levou ao cancelamento de todos os eventos desportivos, o desporto-rei deu lugar ao entretenimento na hora de definir as preferências dos telespectadores nacionais.









De acordo com os dados da GfK, o jogo Benfica-Shakhtar Donetsk, da Liga Europa (emitido na SIC) foi o programa mais visto nos primeiros seis meses deste ano, com 1 914 450 telespectadores e 37,8% de share. Ou seja, em cada 100 telespectadores que viam televisão àquela hora, quase 38 optaram por sintonizar a estação de Paço de Arcos.

Seguem-se ‘Isto é Gozar Com Quem Trabalha’, ‘Jornal da Noite’, ‘Nazaré’ e ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’. No top 10 aparece ainda um jogo do Benfica para a Taça de Portugal e a final da Taça da Liga.





Por canais, a SIC liderou, com 17 formatos entre os 20 mais vistos. Em segundo lugar aparece a RTP 1, com 3 programas. A TVI não tem qualquer entrada na lista. Os dados de audimetria de janeiro a junho revelam ainda que o consumo de televisão em Portugal cresceu 22% quando em comparação com o período homólogo do ano passado. A chegada da Covid-19 refletiu-se num aumento substancial nas audiências de canais. A SIC liderou o ranking e registou um share de 20,3% (mais 31% face ao primeiro semestre de 2019). Logo depois, a TVI, com um share de 14%, foi o único canal generalista a sofrer uma perda de audiências face ao período homólogo (menos 1%). Já a RTP1 terminou o semestre com 12% de share (um aumento de 19% da sua audiência média).