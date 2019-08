Soares dos Santos leva notícia falsa à Polícia Judiciária

Uma notícia falsa que corre no Facebook e que tem o antigo líder da Jerónimo Martins (dona do Pingo Doce), Alexandre Soares dos Santos, como protagonista está a ser investigada pelas autoridades.Em causa está um texto, cujo autor aparece identificado como Rui Pinto, que afirma que o empresário, de 83 anos, investiu 850 milhões de euros num "novo projeto" - o Bitcoin Trader - para "mudar a economia portuguesa". Intitulada ‘Bilionário volta a Portugal com o seu mais recente projeto’, a falsa notícia contém várias outras informações incorretas: atribuí a Soares dos Santos uma fortuna de 13,7 biliões de euros - quando, segundo o último ranking da Forbes - este tem 3554 milhões de euros; inclui citações do empresário que nunca existiram; e afirma ainda que o antigo presidente da Jerónimo Martins esteve no ‘Você na TV!’, da TVI, para falar sobre o projeto.Mas, mais uma vez, há uma incoerência: é apresentada uma citação de Cristina Ferreira (que apareceu pela última vez no formato no verão de 2018), que teria sido proferida nesta emissão. Na caixa de comentários são ainda mostrados depoimentos que incentivam ao investimento no projeto.confirmou que a Jerónimo Martins já apresentou queixa na PJ e reportou a situação ao Facebook e aos sites que alojam este conteúdo.Alexandre Soares dos Santos não é a primeira figura pública a ser envolvida em falsas notícias que incentivam ao investimento na criptomoeda: o mesmo já aconteceu com Marcelo Rebelo de Sousa, Bruno de Carvalho e José Mourinho.