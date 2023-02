Sporting condena agressões a jornalistas da CMTV no final do jogo com o FC Porto

A

estão a exercer a sua actividade profissional" e manifesta " a sua solidariedade para com os jornalistas em questão". Associação dos Jornalistas de Desporto já repudiou o episódio na terça-feira e pediu que os infratores fossem banidos dos estádios.

O Sporting Clube de Portugal condenou, esta terça-feira, as agressões de que o jornalista Pedro Neves de Sousa e o repórter de imagem José Ramos daforam alvo, no passado domingo, após o clássico com o FC Porto.Em comunicado, o clube dá conta que não se revê "neste tipo de comportamento a elementos da comunicação social que apenas