"Ouro Verde" entre os nomeados aos prémios Emmy Internacional

Novela foi emitida na TVI entre janeiro e outubro do ano passado.

Por Lusa | 17:23

A telenovela portuguesa "Ouro Verde", da produtora Plural Entertainment Portugal, e emitida pela TVI no ano passado, está entre os nomeados aos prémios de televisão Emmy Internacional, esta quinta-feira anunciados, cujos vencedores serão conhecidos em novembro.

"Ouro Verde", da autoria de Maria João Costa e protagonizada por Diogo Morgado e Joana de Verona, disputa a categoria Telenovela com "Cesur ve Guzel", "Istanbullu Gelin", ambas da Turquia, e "Paquita La Del Barrio", do México, de acordo com informação disponibilizada esta quinta-feira, no 'site' oficial dos prémios.

