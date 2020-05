Telessexo aumenta durante pandemia do coronavírus

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Com as casas de prostituição fechadas e a população em isolamento, a procura por telessexo aumentou. As ‘camgirls’ - mulheres que se exibem através de uma videochamada - viram os rendimentos mensais subir, em média, cerca de 700 euros.Estes serviços custam, no mínimo, 10 euros, mas não há um preço fixo: tudo depende do pedido do cliente. Podem ser enviadas fotografias do corpo nu, realizadas danç...