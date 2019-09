Toy anima último Mar Seguro este domingo em Sesimbra

A 7ª e última etapa do Mar Seguro, que decorre amanhã em Sesimbra, termina como começou: um grande concerto de Toy, o primeiro após o seu casamento.A iniciativa do, apoiada pela Marinha e Autoridade Marítima Nacional, arranca às 10h00 e termina pelas 13h30, depois de o popular cantor visitar os seus maiores êxitos, num palco instalado na Fortaleza de Sesimbra.Antes, pelas 10h00, no pontão da praia do Ouro, os presentes, em especial os mais novos, são convidados a um batismo de mar, no qual podem ser acompanhados pelos pais. Às 11h00, na Fortaleza, terá lugar um debate sobre Segurança Marítima.Participam o comandante Alcobia Portugal, da Capitania do Porto de Setúbal; o comandante Correia Guerreiro, chefe da Divisão de Segurança Marítima; Francisco Jesus, presidente da Câmara de Sesimbra; António Pila, presidente da Associação de Armadores de Pesca Artesanal do Centro e Sul; o comandante Galocha - chefe da divisão de operações do Comando Naval; e o capitão piloto aviador Rodolfo Curto, da FAP.A seguir ao debate, decorre um espetacular exercício de salvamento em frente à Fortaleza. E será também aqui que Toy encerrará o programa, pelas 12h30, com um grande concerto. Esperamos por si!.