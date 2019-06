Trabalhadores da RTP criticam supostos lucros

A Comissão de Trabalhadores (CT) da RTP, num comunicado a que o CM teve acesso, critica o facto "de os supostos lucros de 12 milhões de euros" da estação pública terem sido apresentados em EBDITA, ou seja, antes de serem descontados os juros, os impostos, as depreciações e as amortizações, considerando que este indicador "não mede a saúde financeira da empresa".



Os representantes dos trabalhadores reuniram-se com o Conselho de Administração (CA) e deixaram claro, a quem manda, que "os resultados de 2018 da RTP, onde existiram algumas receitas extraordinárias - e que não têm em conta as despesas que vai ter em 2019 -, foram… zero", conforme denunciam em comunicado.





A equipa de Gonçalo Reis argumentou, nesse encontro com a CT, que o objetivo do comunicado foi "dar visibilidade ao trabalho feito pela empresa, como um todo (...)", concordando que os resultados líquidos "não foram relevantes" mas que mesmo assim "foram positivos".A administração da estação pública reafirmou ainda aos representantes dos trabalhadores que continua a defender, junto da tutela, "um aumento de capital a que a empresa tem direito por decisão legal".O CA avançou à CT que a direção de informação da rádio pediu uma exceção para a contratação de mais seis jornalistas seniores para fazer face às várias saídas que ocorreram na redação.A CT reconhece a necessidade da DI da rádio, mas alertou que as saídas em questão foram para lugares na TV e para comissões de serviço que correspondem a um direito de regresso.