Trabalhadores da TSF iniciam greve de 24 horas contra despedimentos na Global Media

Os trabalhadores da TSF iniciaram às 00h00 desta quarta-feira uma greve de 24 horas, no âmbito da paralisação no Global Media Group (GMG) em contestação pela intenção de despedir até 200 profissionais e pela defesa do jornalismo.

"Os trabalhadores da TSF cumprem esta quarta-feira 24 horas de greve", anunciou esta rádio numa mensagem pelas 00h00 desta quarta-feira, seguida da música "Canção sem final" de A Garota Não.

Além dos trabalhadores do grupo de 'media' que detém órgãos de informação como Diário de Notícias, Jornal de Notícias, O Jogo e TSF, a greve abrange também "todos os jornalistas, independentemente do órgão de comunicação social para o qual prestem serviço" entre as 14h00 e as 15h00 do dia 10 de janeiro, "para que possam expressar a sua solidariedade" para com os trabalhadores do GMG e também "alertar o poder político e a sociedade civil para a situação do setor".