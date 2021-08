Troca de atores abre nova guerra entre SIC e TVI

A mudança de Lourenço Ortigão da TVI para a SIC é já uma das transferências televisivas do ano. Há um mês, o ator anunciava nas redes sociais a saída do canal de Queluz de Baixo, e justificava-a com o desejo enorme de alcançar "outras etapas".Agora, deu o ‘sim’ a Daniel Oliveira e foi anunciado como a nova estrela da SIC.Esperam-no, para já, dois projetos: a 3.ª temporada da série ‘O Clube’, da Opto, plataforma de streaming da SIC, e uma nova novela de horário nobre, com estreia prevista para 2022. Além de oportunidades na apresentação. O entusiasmo é muito para Lourenço, que se mostra feliz com a decisão. "Gosto de desafios e de os superar e continuarei empenhado em me reinventar diariamente, mantendo humildade e profissionalismo."