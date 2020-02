‘Tweets’ de Cristiano Ronaldo valem 804 mil euros

Cristiano Ronaldo é o atleta cujos ‘posts’ (publicações) no Twitter mais valem. De acordo com a Opendorse, plataforma de marketing desportivo, cada ‘tweet’ do avançado da Juventus, que tem mais de 82,7 milhões de seguidores nesta rede social, rende cerca de 804 mil euros, colocando-o à frente do espanhol Andreas Iniesta (550 mil euros por ‘tweet’), que atualmente joga no clube japonês Vissel Kobe, e do brasileiro Neymar (443 mil), do Paris Saint-Germain.Em julho, Ronaldo tornou-se, também, na figura do desporto mais rentável no Instagram, ao faturar cerca de 903 mil euros por ‘post’, segundo a empresa HopperHQ.A estrela da NBA LeBron James quebra o monopólio do futebol e surge em 4º lugar com um valor de 435 mil euros por ‘tweet’, tornando-se no primeiro norte-americano a integrar a lista. Outros jogadores da liga de basquetebol profissional americana a marcar presença no top 10 são Kevin Durant, que ocupa o 8º lugar e rende cerca de 176 mil euros, e Stephen Curry, que surge em 10º com 136 mil.O jogador de críquete indiano Virat Kohli ocupa a 5ª posição (325 mil euros).O espanhol Rafael Nadal é o tenista que mais fatura na rede social (9º lugar), com os seus ‘tweets’ a renderem perto de 155 mil euros cada. Ainda no ténis, Serena Williams é a estrela feminina que mais fatura no Twitter, de acordo com o estudo da Opendorse. A vencedora de 23 títulos de Grand Slam fatura mais de 107 mil euros por partilha e ocupa a 13ª posição no ranking.