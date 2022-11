Estão a ser ultimadas as canções que este ano vão lutar pelo lugar no Festival Eurovisão da Canção. April Ivy, um dos 20 nomes convidados este ano pela RTP, confessa que este “é um momento muito feliz e importante” por assinalar uma nova etapa na sua carreira. “A maioria das pessoas desconhece que componho todas as minhas canções, que escrevo para outros artistas - como o Fernando Daniel ou a Blaya - e está na hora de conhecerem melhor essa faceta”, afirmou April Ivy ao CM.









