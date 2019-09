"Vai ter consequências graves para sempre": As lesões irreversíveis que Ângelo enfrenta após os tratamentos

Ângelo Rodrigues corre o risco de ficar com danos irreversíveis na perna infetada com as injeções de testosterona, o ator poderá passar a movimentar-se com uma muleta."Depende sempre da quantidade de músculo perdido, mas será sempre uma perna muito pouco funcional", explica a médica endocrinologista Sílvia Saraiva, à CMTV.A médica fala ainda dos danos psicológicos que o incidente poderá causar ao ator, de 31 anos. "Vai ter consequências graves para sempre, a todos os níveis. Vai ser muito complicado refazer-se de tudo o que passou, sabendo que há também um sentimento de culpa", explica.Recorde que o artista foi operado quatro vezes para retirar tecidos mortos e fez um tratamento na segunda-feira numa câmara hiperbárica, no Hospital das Forças Armadas.O ator já come sozinho e aguarda resultados do novo tratamento, que podem demorar 2 a 3 dias.