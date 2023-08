É já a partir de segunda-feira que os portugueses vão poder matar saudades de ‘Joker’. O programa da RTP 1, conduzido por Vasco Palmeirim, esteve no ar durante quatro anos e conquistou os portugueses, até ser substituído, o ano passado, por ‘Porquinho Mealheiro’. Agora, o apresentador, de 43 anos, está de volta com o concurso e preparado para atingir os mil episódios com a sétima temporada.









Ver comentários