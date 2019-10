Violência, prostituição e sexo em horário nobre

É já sexta-feira que a RTP 1 estreia, em horário nobre (22h30), ‘Luz Vermelha’, série com muito sexo, nudez, violência e prostituição, baseada na história verídica das Mães de Bragança, em 2003 - movimento de mulheres portuguesas que se organizou na cidade há 16 anos como forma de protesto à chegada de brasileiras que se prostituíam ou faziam companhia aos homens nos bares. "Esta série tem um conteúdo e uma linguagem mais adultos, daí só estrear num horário mais tardio", sintetiza o diretor de Programas, José Fragoso.

Margarida Vila-Nova, Afonso Pimentel, João Baptista, Sofia Nicholson, Joaquim Monchique e Sara Norte são alguns dos protagonistas da história que "mexeu socialmente com as pessoas", diz a primeira, mais magra, porque a sua personagem "resolve tudo na natação". A atriz dá vida a Ângela, a jornalista que investiga o tráfico humano que se passa no bar A Sela. "Vi muitos filmes e andei a ver como os jornalistas fazem para me meter neste papel."

Nos papéis mais picantes estão Sofia Nicholson, a madame, e Sara Norte, que se estreou em cenas de sexo nesta série. "A minha primeira cena foi com o Raimundo, que é meu amigo. Estava mesmo nervosa, mas os realizadores deixaram-nos à vontade e acabou por ser tranquilo", conta a atriz, que, no passado, recorde-se, trabalhou num bar de striptease: "Nem todas as mulheres estão ali à força. Há quem faça aquilo porque não quer servir à mesa num café."