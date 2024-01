O ex-ministro e professor catedrático Miguel Poiares Maduro defendeu na terça-feira, no programa ‘É ou

Não É - O Grande Debate’,

na RTP 1, a atribuição, pelo Governo, de vouchers aos cidadãos para assinaturas de jornais e aporte a projetos de comunicação social. O modelo permitiria apoiar o setor, através de “uma medida discricionária” e sem “o risco

de interferência política”.









O debate, que envolveu jornalistas, políticos e associações, teve como ponto de partida a atual crise no grupo Global Media, que revelou a fragilidade económica do setor. Poiares Maduro defendeu que é preciso agir com “mecanismos de transparência” e “incentivos”. “Penso que o sistema do voucher é o mais interessante por não ser suscetível de controlo e interferência política (coloca o financiamento nas mãos de cada cidadão), mas também porque cria hábitos de regresso ao consumo do jornalismo nos cidadãos e também os responsabiliza e mobiliza para apoiarem distintos projetos de comunicação social”, disse ontem ao CM.

Poiares Maduro diz que já refletia nesta possibilidade “há algum tempo” e recordou que, quando estava no Governo, a ideia chegou a surgir “no âmbito de conversas europeias”. Em Portugal, apresentou-a “no início da pandemia” no jornal ‘Expresso’. Defende, todavia, ser “importante ponderar também outros instrumentos e envolver organizações da sociedade civil como fundações nos apoios ao jornalismo”.





A crise na imprensa e os desafios para o futuro serão temas em destaque no 5.º Congresso dos Jornalistas, que de- corre entre hoje e domingo no Cinema São Jorge, Lisboa. O evento é uma organização conjunta do Sindicato dos Jornalistas, Casa da Imprensa e Clube de Jornalistas. Marcelo Rebelo de Sousa participa na abertura.