A aplicação de troca de mensagens WhatsApp tem sido, nos últimos dois anos, o principal veículo para a distribuição de notícias falsas (fake news) sobre a Covid-19 em Portugal. Esta foi, também, uma tendência mundial. Entre as cinco plataformas mais utilizadas para espalhar desinformação estão ainda as redes sociais Facebook e Twitter.









Uma investigação da empresa de cibersegurança S21sec revela que o Instagram também ajudou a difundir conteúdos falsos sobre a pandemia, assim como o Telegram, um serviço de mensagens instantâneas baseado na ‘nuvem’, que cada vez tem mais utilizadores, fazendo concorrência direta ao WhatsApp.





Leia também Bolsonaro promove a sua nova conta no Telegram após suspensão de conta de Trump no Twitter De acordo com S21sec, a plataforma passou a ter “um papel fundamental na distribuição da desinformação, através da criação de canais e grupos com milhares de utilizadores”.

Das campanhas de desinformação detetadas pela empresa numa perspetiva internacional, a língua portuguesa ocupa o segundo lugar no ranking das 20 línguas não inglesas mais populares, com 1278 referências. Em primeiro lugar destaca-se o Espanhol (3995), fechando-se o pódio com o Italiano (1178).





No início do ano, um estudo da S21sec revelou que, a partir de julho de 2020, após o fim dos primeiros confinamentos, as ‘fake news’ relacionadas com a pandemia aumentaram em mais de 50%, maioritariamente em torno de questões políticas, governamentais e de saúde.