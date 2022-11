O ator Ivo Lucas, que conduzia o Range Rover onde seguia Sara Carreira no dia do acidente trágico na A1, circulava a cerca de 135 km/h e não travou antes de colidir com o carro de Cristina Branco.



O acidente ocorreu ao final da tarde do dia 5 de dezembro de 2020. Segundo a mais recente acusação do Ministério Público, a que o CM teve acesso, tudo aconteceu “numa noite escura, sem luar e com períodos de chuva fraca”.









Ver comentários