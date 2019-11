Jovem para sempre? Saiba o que não deve comer

- apesar de ser um substituto comum para o açúcar, o xarope de agave contém cerca de 90% de frutose concentrada, que juntamente com outros açúcares presentes no nosso corpo, criam stress oxidativo e inchaço no corpo.- este fruto tem altos níveis de polifenóis (componentes bioactivos que protegem as células do processo de oxidação), que ajudam e retardar o envelhecimento da pele.- é visto como um snack saudável, mas as bolachas de arroz são vendidas com todo o tipo de condimentos – iogurte grego, chocolate e muitos mais. Porém, este alimento pode criar picos de açúcar no sangue e tem um alto nível glicémico.- alimentos ricos em carotenóides, presentes em muitos legumes de cor avermelhada, como o tomate ou a cenoura, têm uma grande capacidade antioxidante e de reduzir o risco de queimaduras solares.- a evitar ou para consumir com moderação, pois a margarina e a manteiga são ricas em gorduras saturadas e contêm gorduras hidrogenadas que influenciam a espessura e elasticidade da pele.- procurar manter uma dieta rica em antioxidantes previne o envelhecimento e a manter uma aparência mais jovem. Alimentos como o abacate e o azeite são ricos em Vitamina E que contém antioxidantes.- já todos sabemos o quão importante é evitar o açúcar e o álcool. E não é apenas pelo açúcar em si, mas também pelas altas concentrações de cafeína nalguns destes alimentos, que afetam o sono, uma das principais razões para o aparecimento de sinais de envelhecimento na pele. Por sua vez, o álcool intoxica o fígado obrigando-o a trabalhar exaustivamente para limpar as toxinas, o que pode provocar acne, rugas e rosácea.- hidrata, estimula o metabolismo, ajuda a limpar a pele, diminui o inchaço, facilita a digestão.- com alto teor de energia e baixa qualidade nutricional, as batatas fritas são ricas em gorduras transgénicas que só fazem bem ao paladar. Com componentes que encurtam a vida e envelhecem a pele, as batatas fritas devem ser evitadas.- rica em vitamina C, são a alternativa mais saudável às batatas fritas, mas também não deve ser consumida em exagero. Estimula também a melanina da pele, reduz a absorção do colesterol e regula o peso e a glicémia.- a Organização Mundial de Saúde já alertou que as carnes processadas não fazem bem à saúde, pois contêm aditivos associados à inflamação e que danificam o colagénio da pele.- uma alimentação com base em frutas e vegetais é mais saudável e benéfica para a pele, sobretudo se privilegiarmos os legumes e vegetais ricos em antioxidantes. As carnes brancas são a melhor alternativa ao tofu.- com cacau altamente processado e que já perdeu todos os seus componentes benéficos para a saúde, contém ainda gordura hidrogenada, farinha de baixa qualidade e açúcares.- o mais próximo da planta possível será a escolha mais saudável. A barra de chocolate não deve ter menos de 70% de cacau para que consiga manter os seus nutrientes benéficos.- quando consumido em excesso, pode provocar lesões cutâneas, desidrata e ressaca a pele. Pode ainda causar hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e mau estar dos rins. A Organização Mundial de Saúde recomenda no máximo 5 gramas de sal por dia.- a solução passa por escolher alimentos alternativos ao sal, como condimentos e especiarias, que contenham flavonóides, como é o caso do oregão e do tomilho.