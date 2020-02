Dorme de barriga para baixo ou de ‘conchinha’? Saiba o que a forma como dorme diz sobre a sua personalidade

Muitos psicólogos concordam que a linguagem corporal inconsciente diz muito sobre o estado de espírito das pessoas e dizem que a posição em que dormimos pode fornecer várias informações sobre o que está a acontecer internamente.

A especialista em comportamento Adrianne Carter decidiu mostrar o que dizem as nossas personalidades consoante a posição em que dormimos.

Gosta de dormir na muito conhecida "conchinha"? A especialista explica que a posição tem como objetivo manter o máximo de contacto possível para que a pessoa sinta tranquilidade. Essas pessoas, caso durmam sozinhas, acabam por dormir agarradas a uma almofada ou a um peluche como substituto.

Por outro lado, dormir o mais próximo da ponta da cama significa que a pessoa não gosta que lhe toquem enquanto dorme ou que sentem a necessidade de mostrar que estão preparados para sair da cama sempre que precisam. Por norma essas pessoas são independentes e pode ser difícil lidar com elas.



A especialista em comportamento explicou ainda que as melhores posições para dormir é de costas e de lado porque faz com que a coluna descanse. A pior é dormir de barriga para baixo porque pressionamos as articulações.

Segundo Adrianne Carter, quem dorme apoiado nalguma coisa significa que pode ter uma doença ou lesão ou precisa de ter apoio na cama para dormir. Se, por outro lado, escolherem dormir assim e tiverem uma boa saúde, a pessoa está a dizer inconscientemente que querem mais da vida e que estão insatisfeitos.

Dorme todo aconchegado e cheio de mantas como se estivesse num casulo? Então a especialista indica que isso é sinal que sofre de ansiedade. Adrianne explica que, se uma pessoa gosta de se tapar na totalidade com os lençóis e mantas da cama, isso significa que necessita de proteção ou que é sensível às críticas.

Dormir "à estrela" significa que ocupa todo o espaço disponível da cama. É esse o seu caso? Então isso demonstra que é uma pessoa confiante em si mesma e gosta de se sentir confortável. Se dorme com alguém, então isso pode demonstrar que é o ‘macho-alfa’ da relação.

A especialista explicou ainda que quem dorme de costas tende a ser uma pessoa confiante e que não precisa de nada para além de uma boa noite de descanso para recarregar as energias. Sem uma boa noite de sono estas pessoas podem ficar mal-humoradas.

Alguma vez lhe disseram que parecia um bebé a dormir? A especialista explica que as pessoas que dormem em posição fetal são pessoas que valorizam a empresa em que estão e são felizes quando se sentem em segurança. Adrianne Carter explicou que é a posição mais comum em que as mulheres dormem. No entanto, quem dorme com este tipo de pessoas pode viver uma batalha durante a noite porque é complicado abraçar alguém que durma nesta posição.