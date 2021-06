Consumo de carne vermelha e álcool associado ao cancro colorretal

Pessoas com padrões alimentares de elevado consumo de carne vermelha e álcool têm uma maior incidência de cancro colorretal. Pelo contrário, pessoas com padrões que enfatizam maior ingestão de fibra alimentar, cálcio, iogurte e menor ingestão de carne vermelha e álcool estão associadas a um menor risco de virem a desenvolver esta doença.

O estudo, publicado na revista médica Jama Network, avaliou 9954 publicações feitas entre 2006 e 2019 sobre esta patologia com o objetivo de determinar se os padrões alimentares, alimentos específicos, bebidas, micro e macronutrientes estão relacionados com a incidência do cancro colorretal.

Os dados analisados permitiram estabelecer uma forte associação da doença a pacientes que fizeram uma maior ingestão de carne vermelha, uma moderada ingestão de álcool (entre uma a três bebidas por dia) e uma menor ingestão de fibra alimentar, cálcio e iogurte com este diagnóstico.