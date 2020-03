Glaucoma: o que é, quais os tipos e como se trata

O glaucoma é uma doença que não apresenta qualquer sintoma, sendo necessário realizar um exame clínico afim de ser avaliada a situação do paciente. O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, é uma unidade pioneira a nível mundial na adoção de "uma nova cirurgia, menos invasiva e mais eficaz", referiu o coordenador do departamento de Glaucoma, Luís Abegão Pinto.



A técnica, denominada de Ahmed ClearPath, foi apresentada nos Estados Unidos em agosto de 2019. "Consiste na aplicação de um dispositivo de drenagem do glaucoma e é destinada aos casos mais graves de doença. Casos onde a taxa de sucesso era baixa, até agora."





A aplicação do dispositivo permite baixar a pressão ocular e impedir a progressão da doença. Isto porque "a doença pode ser travada mas não curada", segundo explicou o médico Luís Abegão Pinto.Os pacientes procuram um médico quando têm conhecimento na família de outros casos. O clínico sublinhou que só um exame detalhado realizado por um especialista pode determinar a existência de um glaucoma. O exame é também decisivo para observar a gravidade da doença que conduz à cegueira.O Hospital de Santa Maria foi escolhido para a realização desta nova cirurgia pelo trabalho já realizado na área da Neurorradiologia. "Por sermos um centro de referência foi possível participar nos ensaios do dispositivo com a realização de 20 cirurgias", acrescentou o médico oftalmologista.

FATORES

Corticoides

A utilização prolongada de corticoides pode potencializar o desenvolvimento do glaucoma.



Antecedentes na família

É um ponto a ter em atenção pela população em geral. Saber se nos familiares próximos, como um tio ou um avô, houve um caso de cegueira devido a glaucoma.



Miopia

O glaucoma está associado a diversas doenças do campo da visão. São disso exemplo um elevado grau de miopia e também a existência de pressão interocular elevada.



Doenças associadas

A população em maior risco de sofrer um glaucoma tem muita das vezes associadas outras doenças. São disso exemplo a diabetes, doenças cardíacas, elevada pressão sanguínea e hipotiroidismo.



Diagnóstico tardio

O glaucoma é uma das principais causas de cegueira no mundo, principalmente porque o diagnóstico é muitas vezes tardio. É determinante fazer o rastreio a partir dos 35 anos. Na maioria dos casos, a doença é controlável, e se for detetada numa fase mais precoce evita-se que ocorram danos irreparáveis.



TIPOS

Glaucoma de ângulo aberto

Este é o tipo mais frequente da doença e tem tendência para surgir em vários elementos da mesma família. Os diabéticos ou míopes têm uma maior probabilidade de contrair este tipo.



Ângulo fechado

Este tipo de glaucoma provoca ataques repentinos de aumento de pressão, normalmente em apenas um dos olhos. Os doentes têm o espaço entre a córnea e a íris mais estreito do que o habitual, fazendo com que qualquer fator que provoque a dilatação da pupila possa significar que a íris bloqueia a drenagem de fluído.



Glaucoma congénito

É o tipo de glaucoma em que a criança nasce com a doença, já presente durante a gravidez. Normalmente é diagnosticado no primeiro ano de vida. É considerado o tipo mais raro.



COMO SETRATA

Os especialistas do serviço de Oftalmologia do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, que integra o Hospital de Santa Maria, apontam vários benefícios com a adoção do novo aparelho como, por exemplo, menos estrabismos e menos visão dupla. Nos dois primeiros doentes operados no Santa Maria, "a cirurgia foi mais rápida por comparação com a técnica anterior", avançou ao CM o médico Luís Abegão Pinto. A Semana Europeia do Glaucoma decorre de domingo a dia 14 e visa sensibilizar a população para a realização do rastreio.