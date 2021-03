“Não podemos cultivar demasiado este clima de medo”, alerta nefrologista sobre doença renal crónica

Portugal tem mais de 20 mil pessoas com doença renal crónica – uma das taxas mais elevadas da Europa. A pandemia de Covid-19 está a ser fatal para muitas, que estão a adiar consultas até ser tarde demais. Teresa Chuva, nefrologista do IPO do Porto, diz que é preciso moderar o discurso do medo.

O que caracteriza um doente renal crónico?

Estamos a falar de pessoas cujos rins têm dificuldade em manter as suas funções habituais de filtro. Estas pessoas, à semelhança de outros doentes crónicos como os diabéticos ou os cardíacos, precisam de um acompanhamento médico regular. Precisam de manter consultas, porque correm risco de descompensação, seja por anemia ou outras alterações. São doentes que precisam de ser monitorizados, sempre.





Porque é possível manter uma boa qualidade de vida, mesmo com a doença?

Quando estes doentes são acompanhados em consultas regulares mantêm-se bem até muito tarde na doença, mas se esse acompanhamento falha, o risco de haver uma descompensação por falta de medicação – coisas que seriam perfeitamente geríveis fora dos ambientes de urgência – correm o risco de ter anemias graves, ou enfartes, múltiplas complicações possíveis. Até porque os doentes com insuficiência renal crónica raramente têm só isso. O nosso doente típico é o diabético, o hipertenso, obeso, idoso… Autênticas bombas-relógio. O que fazemos é gerir estas várias doenças, em consulta.





Neste momento, esses doentes estão a faltar às consultas, com receio de contrair a Covid-19?

Sim, têm medo de sair de casa, nem sequer fazem análises, muitas vezes. Mas é necessário que as façam, porque estamos a falar de uma doença silenciosa. Os doentes não sentem alterações, a não ser que já estejam mesmo muito mal e nessa altura aparecem nas urgências. O erro é esse. Numa primeira fase, quando a pandemia se declarou, achávamos que íamos passar uns meses e ficava tudo bem, mas já levamos um ano disto e o que vemos agora é que os doentes vão parar à urgência porque andam muito tempo desacompanhados.





É possível falar em números?

Não. Porque há duas situações: os doentes crónicos de ambulatório, em pre-diálise; e os doentes em diálise. Os doentes em diálise não têm hipótese e têm mesmo de sair de casa três vezes por semana. Neste momento, já estão quase todos vacinados. Mas os outros, em pré-diálise, é precisam de ser convencidos a sair, para que os possamos acompanhar.





E saber quantos portugueses estão nessa situação, é possível?

É difícil saber números exatos, até porque as complicações são variadas e os doentes não podem ser reunidos num só grupo.





O que aconselha?

A que se tenha alguma moderação de discurso. Ficar em casa sim, mas não podemos cultivar demasiado este clima de medo, porque é contraproducente. Quer porque os doentes vão colocar em risco as suas vidas, desnecessariamente, quer porque vão encher as urgências de forma caótica.