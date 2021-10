Psoríase é a principal razão das visitas ao dermatologista

A psoríase é uma doença inflamatória crónica que se estima que afeta 200 mil portugueses. A doença tem impactos não só a nível físico, mas também psicológico, de acordo com o médico dermatologista Tiago Torres e dados da Associação Portuguesa de Psoríase (PSOPortugal).Tiago Torres afirmou, em entrevista ao CM, que a doença se manifesta a nível físico através de "lesões avermelhadas com descamação esbranquiçada", sendo as zonas mais comummente afetadas, os joelhos, os cotovelos, as unhas e o coro cabeludo.