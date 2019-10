No Natal, os divórcios também cabem no sapatinho

Da boa-disposição à azia da ceia de Consoada foi um ápice. A noite de 24 de Dezembro de 2017 ficou manchada pelo anúncio – não premeditado – do fim de um casamento de 10 anos. O divórcio consumou-se a seguir ao Natal. Ambos de Lisboa, 40 anos, sem filhos e com um cão (Joca), protagonizaram um momento para esquecer.À mesa dos sogros dele, onde decorriam as festividades, o desgaste conjugal tornava-se insustentável. Enquanto ele trocava mensagens de telemóvel via WhatsApp, alegre e alheado das conversas familiares, ela antevia o pior. À primeira oportunidade, confirmava as suspeitas. Depois, a inevitabilidade do divórcio.Quando João (nome fictício) pousou o telemóvel na mesa, a mulher apressou-se a vasculhá-lo. Encontrou conversas com outras, agravadas pelas críticas à Consoada e aos sogros. O bancário não se calou. Sentindo-se invadido na privacidade, disse umas quantas expressões grosseiras e pediu o divórcio. Ato contínuo, pegou nos presentes (uma garrafa de conhaque, chocolates e um lenço), no cão Joca e saiu de casa. A mulher ficou devastada, os restantes boquiabertos.Porquê nesta altura do ano? O advogado de João, especializado em Direito da Família, Frederico Assunção, não se surpreende. Logo após o dia de Natal, procuram-no para representar uma das partes e regular as responsabilidades parentais caso haja filhos. "É uma época em que as pessoas pensam mais nas relações e expectativas, que muitas vezes saem goradas. Surgem resoluções e tomadas de consciência de que algo está errado nas suas vidas e urge mudar", explica o especialista.A par da introspeção, há outras agravantes como o pico do consumo, o rombo no orçamento, as discordâncias nos gastos, o stress com os preparativos e com a mesa farta de doces. E mais uma, porventura a decisiva em muitos casais desavindos: em casa de quais sogros passam o Natal? "Certos propulsores do divórcio devem-se ao mau entendimento, não só com o parceiro conjugal, mas com os pais e familiares dele", prossegue o advogado Frederico Assunção. Leia-se: ceia tensa entre pessoas que mal convivem entre si durante o resto do ano e que deixa más memórias no rescaldo do Natal.Depois de um Natal penoso para a ex-mulher de João, veio o divórcio pela via consensual, que aconteceu três meses e meio depois. Como cabe aos advogados, mediou-se o conflito e tentou-se que as partes chegassem rapidamente a um acordo: neste caso, ela ficou com a casa, assumiu o empréstimo bancário da mesma e teve direito a um regime de visitas ao cão. Mas ainda não se entenderam quanto à divisão de outros bens, como o carro.Sobre os eventuais traumas natalícios, Lúcia Bragança Paulino, psicóloga e autora do livro Agora Tenho Duas Casas (Arteplural Edições) esclarece: "Há situações em que a imagem que o Natal transmite, de união familiar, provoca mais sofrimento. Mas há pessoas com mais resiliência e capacidade para superar rupturas nesta quadra."É o caso de Sónia. Os Natais pós-divórcio têm sido mais amenos para esta lojista, de 43 anos, com novo estado civil desde 27 de Dezembro de 2015. Depois de muito ponderar, quis fechar um ciclo: ano novo, vida nova, pensou. Pediu o divórcio em Agosto desse ano e formalizou-o dois dias depois do Natal. O ex -marido não criou obstáculos. "Fiz-lhe o pedido. Ele, no seu orgulho, disse-me para fazer o que quisesse", diz a divorciada.O filho, então com 9 anos, ficou à guarda dela. A casa de família foi vendida e o montante dividido equitativamente com o ex-marido. Etapa seguinte: nova habitação para a família monoparental. Primeiro, ela tentou partilhar casa com uma amiga, mas não foi viável por falta de espaço. Arrendou depois um T2: "Prefiro ter uma casa menor e paz de espírito."Os Natais são passados alternadamente com o filho, que desta vez ficou com o pai. Sónia passou -o junto dos pais, do irmão, da cunhada e do afilhado. "São em família, no verdadeiro significado da palavra: união."Algo que deixara de sentir há muito, quando era casada e infeliz. O matrimónio de 13 anos, mais oito de namoro, era marcado pela distância. "Ausência de carinho, frieza, críticas constantes, falta de apoio. Inclusive no Natal era tudo complicado porque um familiar dele tinha falecido anos antes. Deixou de haver festividades em casa, não se podia fazer árvore nem trocar presentes", descreve.No Natal pré-divórcio, Sónia recorda-se do "enorme vazio": "Senti que já não éramos uma família, não havia cuidado nem preocupação." Valeu-lhe o apoio do filho, que lhe pediu para não chorar. A mãe cumpriu. "Tinha de ser forte. Ele merecia isso e, de certa forma, eu também."Se a conciliação entre o casal for de todo impossível, e se ambos decidirem pela ruptura nesta quadra, ao menos que haja comunicação. "A chave para reduzir o impacto que um divórcio traz para os filhos", sugere a terapeuta Lúcia Bragança Paulino. Não é por acaso que existem tantas depressões nesta altura, frisa, mas há forma de prevenir traumas nas crianças.Por outras palavras, a terapeuta sugere que os pais continuem a agir como "equipa parental" capaz de dividir os Natais seguintes, com árvores e presentes em duplicado.