Espondilite Anquilosante: a doença inflamatória crónica que 'solda' as articulações da coluna

A Espondilite Anquilosante (EA) é uma doença inflamatória crónica, que afeta principalmente as articulações da coluna, que tendem a ser "soldadas" causando uma limitação da mobilidade e perda de flexibilidade da coluna vertebral, mantendo-se rígida.

Geralmente isolada, esta doença pode em alguns casos estar associada à doença de psoríase ou a doenças inflamatórias intestinais. Dos doentes, apenas cerca de 5 a 15% tem o indicador genético da HLA-B27 negativo.



No Dia Mundial da Espondilite Anquilosante, que se assinala a 7 de maio, fomos falar com a reumatologista Maria Eugénia Simões, do Instituto Português de Reumatologia, sobre a doença que por vezes aparece sem explicação e cujo diagnóstico chega a demorar anos.