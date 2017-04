Conheça as vítimas do acidente da aeronave em Tires

O Olympique de Marseille, clube com o qual o cirurgião trabalhava, já prestou as condolências às filhas do casal no site oficial.



Também Gregory Sertic, jogador do clube, já reagiu nas redes sociais.







Um dos outros passageiros era Jean-Pierre Franceschi de 64 anos. Com 40 anos de carreira, era cirurgião ortopédico de celebridades do desporto. Entre os pacientes do médico encontravam-se vários futebolistas de renome assim como atletas olímpicos, garante o jornal francês La Provence.