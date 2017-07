Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Proteção Civil confirma que SIRESP falhou em incêndio em Alijó

Autarca de Alijó alerta que fogo, que ameaça armazém de animais, está "muito preocupante".

O SIRESP voltou a falhar este domingo durante o combate ao incêndio na localidade de Vila Chã, no concelho de Alijó, distrito de Vila Real. A Proteção Civil já confirmou falhas no sistema de comunicação de emergência, após uma denúncia feita pelo presidente da Câmara local.



Uma estação móvel já terá sido mobilizada para o local.



Este fogo obrigou à retirada de crianças e alguns idosos da aldeia de Chã, Casas da Serra, Pegarinhos e Carlão.



A aldeia de Chã, sede de freguesia, está coberta pelo fumo e pelas chamas do fogo que cerca a zona.



Foram retiradas da aldeia de Chã crianças, alguns acamados e alguns idosos. As crianças foram transportadas para o pavilhão Municipal de Alijó.



Os focos de incêndio situam-se perto de depósitos de combustível na zona industrial e alguns carros de um stand ao ar livre arderam.



Pelas 20h50, o incêndio era combatido por 323 bombeiros, apoiados por 97 viaturas e oito meios aéreos.



Antes, o presidente da Câmara Municipal de Alijó, Carlos Magalhães, garantiu que o fogo estava a aproximar-se de uma adega onde estão guardadas "muitas aguardentes", sendo a prioridade dos bombeiros a proteção deste espaço.



Helicóptero cai durante combate às chamas

Esta tarde, um helicóptero acionado para o combate ao incêndio sofreu um acidente, mas o piloto "está bem", informou fonte da Proteção Civil.



Ao início da tarde, o fogo tinha sido dado como dominado, mas sofreu, entretanto, uma reativação.



O alerta para as chamas foi dado às 01h55 de hoje e o fogo chegou a avançar em três frentes.



Fogo está "muito preocupante"

O incêndio de Alijó, que tem três frentes ativas, apresenta uma "situação muito preocupante", afirmou hoje o presidente da autarquia, Carlos Magalhães, acrescentando que o vento está a levar as chamas para sítios inesperados.



Falando aos jornalistas cerca das 21h40, o autarca indicou que os meios aéreos já não conseguem voar de noite e que 30 pessoas foram retiradas por precaução das suas casas em, pelo menos, três aldeias: Chã, Vila Chã e Casas da Serra.



Trata-se de idosos, acamados e crianças que foram acolhidas num pavilhão gimnodesportivo.



"Está aqui o retrato do que não se deve fazer. Estamos todos os anos a concentrar os meios de que dispomos no combate ao incêndio e, na prevenção, nada ou quase nada. O combate a este incêndio devia ter começado em outubro", afirmou.



Carlos Magalhães afirmou que "a dimensão do fogo é gigantesca" e que o vento mudou de direção e está a levar as chamas para sítios onde não se esperava.



Para já, não é possível fazer um balanço dos prejuízos, disse.



Um empresário local, Pedro Santos, disse à agência Lusa que o fogo lhe queimou cerca de 300 toneladas de lenha de oliveira e carrasco que estavam na zona industrial de Alijó, provocando um prejuízo estimado em 15 mil euros.



O futuro da empresa familiar está em risco, afirmou, admitindo que não sabe o que fazer.



"Isto parecia o fim do mundo, estávamos aqui rodeados pelas chamas", contou a sua mulher, Rosa Santos.