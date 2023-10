Anda a cair-lhe muito cabelo? Perceba se é “normal” ou doença

A palavra doença tem origem no termo em latim “dolentia", que significa “sentir ou provocar dor, sofrimento, aflição”. Já a Organização Mundial da Saúde classifica doença como “falta de saúde". Existem muitas definições para este termo, mas no geral os especialistas consideram as doenças como distúrbios que alteram o bom funcionamento de um órgão ou, até mesmo, de todo o nosso organismo, normalmente causando sinais e sintomas desagradáveis. O projeto de literacia em saúde Pfizer Curious chama a atenção para quatro doenças que afetam milhões de pessoas em todo o mundo. Conheça o seu corpo!

Alopecia: quando a perda de cabelo é doença

Cada um de nós perde, em média, cerca de 100 cabelos por dia. Apesar de a queda de cabelo ser normal, há casos em que é exagerada, o cabelo torna-se mais fino e há uma diminuição alarmante da densidade capilar. Este fenómeno é conhecido por alopecia e pode assumir várias formas.

A alopecia androgenética, a forma mais comum de queda de cabelo, também chamada de calvície comum, pode afetar até 80% dos homens e 40% das mulheres. Outros tipos podem incluir, por exemplo, o deflúvio telogénico, isto é, a queda geral de cabelo; a alopecia de tração, quando a queda de cabelo está relacionada com movimentos de tração repetidos, como penteados muito apertados, tranças ou rabos de cavalo; ou a tricotilomania, que é uma perturbação obsessivo-compulsiva, em que o doente arranca cabelos ou pêlos de qualquer zona do corpo. Por outro lado, a alopecia areata é uma doença autoimune em que há áreas localizadas de perda de cabelo ou pêlo, ou seja, peladas, sendo o couro cabeludo a zona mais afetada. Nas formas mais agressivas as sobrancelhas e as pestanas podem ser atingidas, e nos casos extremos a doença pode levar à perda total do cabelo ou mesmo de todo o pêlo corporal. Veja o vídeo:

Doença inflamatória intestinal: saiba como controlar os sintomas

As doenças inflamatórias intestinais são doenças crónicas do tubo digestivo, sem cura, que resultam de uma desregulação do sistema imunitário. Dividem-se em três tipos: doença de Crohn, colite ulcerosa e colite não classificada, quando não é possível fazer distinção entre as duas primeiras. No nosso país, entre 7 e 15 mil pessoas são afetadas. Ficou curioso? Saiba mais neste vídeo:

Psoríase: à flor da pele

Em Portugal, estima-se que mais de 400 mil pessoas sofram desta doença crónica inflamatória. A inflamação provoca lesões avermelhadas, espessas e que levam à descamação da pele, sobretudo nos cotovelos, nos joelhos, na região lombar, no couro cabeludo e nas unhas. Estas feridas causam ainda comichão e a sensação de queimadura. Apesar de existirem diferentes tipos de psoríase, o mais comum é a psoríase em placas, que representa cerca de 80% dos casos. Ainda rodeada por mitos, é importante entender que a psoríase não é uma doença contagiosa! Aprenda a identificar os sintomas e descubra os tratamentos disponíveis no vídeo:

Vitiligo: manchas e perda de cor

Sabe o que têm em comum o cantor Michael Jackson, a modelo Winnie Harlow e o ator Jon Hamm? Além de famosos, todos têm vitiligo, uma doença que se carateriza pela presença de manchas brancas na pele, devido à perda da substância que dá cor à nossa pele: a melanina. Mais de 100 milhões de pessoas no mundo sofrem desta doença crónica que pode surgir em qualquer idade, mas principalmente antes dos 20 anos. Saiba tudo sobre o vitiligo neste vídeo: