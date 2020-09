AvaliarCarro.com é a nova ferramenta de avaliação de carros usados

O novo serviço de avaliação de carros usados online (www.avaliarcarro.com) dá o valor de uma viatura usada em poucos segundos. Os dados, ao serem fornecidos por uma entidade independente, podem ajudar o vendedor a tomar decisões com base na avaliação, facilitando o processo de negociação e venda.

Para explicar como funciona este novo serviço, a quem se dirige e como se posiciona como uma ferramenta adequada à realidade do mercado português, falámos com Luís Ribeirinho, diretor Comercial do AvaliarCarro.com, que aborda este e outros temas relacionados com as muitas mudanças que estão a acontecer no comportamento dos compradores e nos impactos que essas mudanças estão a ter na indústria automóvel.

Quais os principais desafios que se colocam ao setor automóvel?

Nos dias de hoje, assiste-se a uma profunda evolução e transformação digital, a qual foi acelerada pela atual situação de pandemia a nível mundial. O setor automóvel encontra-se, por isso, perante tremendos desafios.

A concentração de pessoas nos grandes centros urbanos leva a que, cada vez menos, os automóveis sejam considerados bens de primeira necessidade. Desta forma, especialmente nas camadas mais jovens, temos vindo a assistir a uma preferência por soluções de mobilidade que não impliquem a posse de uma viatura. O automóvel passa a ser encarado mais como um serviço e menos como um bem.

Os fatores que levam a esta diminuição da procura são vários. A implementação de ciclovias e de meios de transporte alternativos nas cidades, os custos cada vez maiores com o parqueamento e estacionamento, e também os custos de manutenção associados à posse de um veículo.

Os operadores do setor automóvel terão de procurar desenvolver soluções que respondam a esta procura, fornecendo serviços que resolvam o problema da mobilidade dentro das cidades.

Outro dos desafios que o setor automóvel enfrenta é a transição exigida por questões ambientais e legais, para tornar as viaturas menos poluentes. As marcas que não conseguirem cumprir as quotas autorizadas para as emissões de CO 2 podem ter de lidar com custos muito significativos, relacionados com coimas aplicadas ao número de carros vendidos.

Para evitar o pagamento de coimas, as marcas de automóveis terão de desenvolver veículos menos poluentes, o que implica um forte investimento em investigação e desenvolvimento.

Será necessário lançar, no mercado, carros elétricos e híbridos, além da necessidade acrescida de tornar as viaturas com motores de combustão a gasolina e gasóleo, também, menos poluentes. Esta transformação irá implicar um elevado impacto económico.

Que efeitos está a ter a pandemia no mercado?

A atual situação de pandemia tem vindo a acelerar algumas das tendências acima mencionadas. Além da cada vez menor utilização do carro nas cidades, o teletrabalho e a cada vez maior digitalização dos métodos de trabalho implicam menor necessidade de deslocações de carro.

A venda de viaturas novas caiu, devido à atual situação mundial. Uma das razões terá sido a redução do turismo internacional (com grande repercussão nas empresas de aluguer de viaturas). Esta quebra foi causada, também, pelo ambiente de incerteza económica que se vive a nível mundial.

No entanto, muitas das pessoas que continuam a necessitar de se deslocar para os seus locais de trabalho têm optado por deixar de utilizar o transporte público, devido à necessidade de distanciamento social. Desta forma, tem aumentado a procura por viaturas usadas de baixo custo. Em consequência deste aumento de procura, o número de viaturas usadas (de baixo custo) disponíveis no mercado diminuiu, o que trouxe, nalguns casos, uma valorização dessas mesmas viaturas.

A compra de carros em Portugal está mais orientada neste momento para veículos novos ou usados?

Foram registadas quebras nas vendas de veículos em Portugal, quer para veículos novos, quer para veículos usados. No segmento dos usados, as quebras registadas foram menores.

Historicamente, as vendas de usados sempre foram superiores às vendas de veículos novos, numa proporção de 3 para 1. Hoje em dia, este rácio alterou-se, existindo maior procura por carros usados.

Na compra de um veículo novo ou usado, se o comprador for proprietário de outro veículo, terá necessidade de o vender ou entregar para retoma. É aqui que o AvaliarCarro.com pode ajudar.



Indicamos o valor do veículo que tem para venda ou entrega, com base nos valores a que são vendidos, diariamente, veículos semelhantes no mercado português.

Como surgiu a ideia de criar o AvaliarCarro.com?

A ideia surgiu exatamente pela lacuna, no mercado português, de uma entidade externa que avaliasse os veículos, com base em valores reais de mercado.

Recolhemos e compilamos diariamente dados sobre compra e venda de veículos em Portugal. Com esses dados, referentes a milhares de transações, conseguimos estimar quanto vale um veículo, com base na realidade do País.

Da ideia à entrada em produção do site passou quanto tempo?

Este projeto teve a sua génese no início de 2020 e, neste momento, está pronto para ser utilizado por todos os proprietários de carros.

O nosso objetivo é informar os proprietários de veículos sobre qual o valor de mercado da sua viatura. Este valor, sendo fornecido por uma entidade independente, pode ajudar o vendedor a tomar decisões com base na avaliação.

O que diferencia este serviço de outros que existem no mercado nacional?

A grande diferença que marcamos está relacionada com a credibilidade da avaliação, que é feita por uma entidade independente. A maioria dos avaliadores existentes pertence a empresas que comercializam usados.

Outra das grandes diferenças que marcamos tem a ver com a facilidade de utilização. Como dispomos de uma base de dados extremamente completa, quando o utilizador insere a matrícula, não precisa de dar muito mais informações sobre o carro.

Como é feita a avaliação da viatura?

A nossa atividade consiste em recolher e compilar diariamente dados sobre o setor automóvel. Com esses dados, fornecemos a avaliação, tendo em conta os valores a que estão a ser vendidos veículos iguais ou semelhantes no mercado português.

Quando o utilizador insere uma matrícula, acedemos à informação pública sobre o veículo, nomeadamente, o seu número de chassis. Essa informação permite identificá-lo na nossa base de dados e aceder aos seus dados técnicos.

A seguir, consultamos o nosso registo de milhares de transações de veículos efetuadas no País, e, com base em algoritmos numéricos e estatísticos, estimamos o valor atual da viatura a avaliar.

Qual foi o investimento realizado neste serviço/plataforma?

Foi necessário criar um site, disponível em www.avaliarcarro.com, com uma ferramenta de avaliação fácil e rápida, acessível a qualquer utilizador, mesmo para aqueles que não têm quaisquer conhecimentos técnicos sobre automóveis.

O processo de avaliação é bastante simples e pode ser feito facilmente, acedendo ao site através de um smartphone, tablet ou portátil.

Criámos, também, algumas parcerias para a divulgação deste projeto, assim como algumas redes sociais, que nos permitem estar mais próximos dos nossos utilizadores.

A quem se destina o serviço AvaliarCarro.com? Profissionais do setor, proprietários particulares?

O público-alvo do AvaliarCarro.com é constituído por todos os proprietários de carros em Portugal, quer sejam profissionais do setor ou não. Qualquer cidadão que tenha um carro pode fazer a avaliação para saber qual o valor atual.

Após saber o valor do seu veículo, o proprietário estará em melhores condições para negociar com uma empresa de comércio automóvel.



Quantas consultas são feitas ao site mensalmente?

O AvaliarCarro.com está a ser lançado durante o mês de setembro de 2020. Acreditamos que facilmente ultrapassaremos as 15 a 20 mil avaliações mensais.

Qual é a estimativa de crescimento que esperam ter até ao final de 2021?

Em termos de número de avaliações, esperamos terminar o ano de 2020 com pelo menos 15 mil avaliações mensais.



Ao longo do ano de 2021, acreditamos que iremos crescer para uma média mensal mínima de 20 mil avaliações (crescimento superior a 30%).

No AvaliarCarro.com quais são as principais diferenças na avaliação de um veículo com motor a combustão para um carro híbrido ou um elétrico?

O valor da avaliação é calculado com base nas transações reais ocorridas no mercado português.



Neste momento, o número de transações, em Portugal, de carros híbridos ou elétricos é bastante inferior ao número de compras e vendas de veículos com motor a combustão.

Apesar desta diferença, as estimativas serão sempre feitas da mesma forma, recorrendo ao nosso registo de transações e dados recolhidos diariamente do mercado português.

Como funciona o serviço de venda e compra através do AvaliarCarro.com?

O AvaliarCarro.com está focado no tema da avaliação. Queremos providenciar uma avaliação que seja feita de uma forma objetiva, independente e profissional.

Desta forma, não temos qualquer benefício em apresentar um valor superior ou inferior ao que o carro vale. Apresentamos o valor de mercado, com base em milhares de transações que acontecem diariamente no mercado português.

No final da avaliação, só para os utilizadores que assim o desejarem, podemos pôr potenciais compradores em contacto com o proprietário da viatura. No entanto, este é um serviço opcional, que só acontece se assim for solicitado pelo utilizador.

O AvaliarCarro.com tem parcerias com que sites especializados no setor automóvel?

Nesta fase de lançamento, o nosso objetivo é divulgar o AvaliarCarro.com a um grande número de pessoas. Nesse âmbito, estabelecemos parcerias com outras entidades, algumas ligadas ao setor da comunicação social, de forma a divulgarmos o serviço de avaliação de veículos a toda a população portuguesa.