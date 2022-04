Dica da água #3: controlar gastos e perdas

Nunca é demais reforçar: a água é um recurso valioso, cada vez mais escasso e que se deve e pode poupar. As perdas de água podem acontecer em contexto doméstico - com roturas, por exemplo nas nossas casas - mas também num cenário mais macro - com perdas ou fugas durante o processo de distribuição. Como cada gota conta, sobretudo quando o país enfrenta um período de seca severa, é importante utilizar estratégias de controlo e gestão deste recurso.

1 minuto pela água Um recurso demasiado valioso para ser utilizado apenas uma vez Sabia que em Portugal a média de perda de água na rede de abastecimento é de 30%? E que, nalguns municípios, chega aos 80%? É urgente o combate ao desperdício de água. O Grupo Águas de Portugal investe constantemente em tecnologia e conhecimento especializado para reduzir o desperdício.

Em Portugal, continuam a registar-se perdas nas redes de abastecimento de 30% (média nacional), com valores a chegarem aos 80% em alguns municípios. O desperdício de água tem de ser fortemente combatido pois representa um gasto desnecessário de um bem valioso e finito, bem como de energia para aduzir essa água que se perde nos sistemas de distribuição.

Controlo doméstico na palma da mão

Quantas vezes não se apercebeu de uma torneira que, mesmo bem fechada, pinga? Ou de um mês em que, sem justificação, a conta da água vem substancialmente mais alta? Ou ainda, pior dos cenários, um acerto ao fim de meses sem contagens, que se traduziu num pagamento avultado?

Prevenir, neste caso, é o melhor remédio. Os consumos elevados podem ter vários motivos, mas o controlo pode sempre estar na palma da mão. Primeiro, num gesto ponderado sempre que abre e fecha a torneira, tentando reduzir o consumo. Depois, através do waterbeep, que lhe permite controlar, em tempo real, os consumos diários de água. Esta solução tecnológica criada pela EPAL permite fazer a leitura do contador e comparar dados, quer entre meses anteriores, quer com os outros consumidores da sua localidade.

Consegue assim perceber se o uso médio de água que faz é equilibrado e semelhante ao de outras pessoas do seu município. Mas, mais importante, consegue aperceber-se de alguma anomalia. O waterbeep envia alertas ao utilizador sempre que os seus consumos se desviam do padrão habitual, permitindo detetar fugas, roturas ou avarias precocemente.

Está disponível em diversas versões: home, plus, pro e premium. É a forma mais simples de conseguir ter uma noção real da utilização da água em sua casa, onde quer que esteja.

Controlo público - um benefício para todos

Os consumos domésticos têm um impacto mais direto para os consumidores - porque o sentem na fatura ao final do mês - mas a rede de distribuição pública também merece preocupação. Afinal, se determinada localidade desperdiça água, é uma fatura que todos os habitantes vão pagar e, no fim de contas, o ambiente também.

Consciente da importância de minimização de perdas em todo o território nacional, e mesmo à escala global, a EPAL criou o WONE, um sistema de gestão e controlo ativo de perdas de água. O sistema inovador permite a vigilância constante de fugas não visíveis, alertando e acionando automaticamente a reparação.

Lisboa é exemplo da eficiência do sistema, com reduções substanciais de níveis de água não faturada. Se, em 2005, o valor era de 23,5%, hoje a capital apresenta valores em torno dos 10%! A cidade está hoje no ranking mundial apresentando os melhores resultados ao nível do controlo de perdas, facto que muito contribuiu para o título de Capital Verde Europeia 2020, atribuído pela União Europeia.

O sucesso do WONE fez com que a EPAL, que abastece 1/3 da população portuguesa, o tenha disponibilizado para dezenas de entidades gestoras de serviços de água no nosso país. Este esforço comum na redução do desperdício permite otimizar a gestão dos recursos hídricos, bem como a energia necessária para a sua produção e distribuição, o que contribui também para a neutralidade energética.

Seja um agente ativo na luta contra o desperdício! Adira ao serviço waterbeep, faça um controlo regular dos consumos e fique atento a qualquer discrepância nas contas e nos contadores. Descubra no Portal da Água todas iniciativas e dicas para poupar água e veja as outras dicas!

