E se lhe disséssemos que a beleza do mundo está nas suas mãos? Nas decisões que toma diariamente? A beleza sustentável ou beleza "green" é uma filosofia de cuidado pessoal e de higiene com uma abordagem ecológica, com cada vez mais adeptos em todo o mundo, que tem como principal objetivo o cuidado com o meio ambiente. O conceito passa também por nos tornarmos mais atentos aos produtos e rotinas de beleza que usamos no dia a dia, a fim de causar o menor impacto possível no planeta.

Enquanto 79% das pessoas querem ser mais sustentáveis, apenas 4% consideram que já estão a tomar medidas sustentáveis numa base diária*. As principais barreiras para a tomada de ações sustentáveis incluem a falta de fundos para poder fazer mudanças sustentáveis (56%), a falta de tempo (32%) e a falta de informação (29%)*. Estes são alguns dados revelados no relatório de progresso sustentável da Garnier, auditado de forma independente por terceiros em nome da transparência.

O que posso fazer no dia a dia para ser mais sustentável?

Felizmente, há marcas que apostam na sustentabilidade e que nos ajudam a fazer a escolha certa para uma vida mais consciente, de forma acessível e comunicando com total transparência. Cabe-nos, efetivamente, escolher e adotar um estilo de vida que contribua para a preservação do planeta.

No setor da beleza, há uma marca empenhada em gerar um impacto positivo no mundo, com ações sustentáveis que se refletem em vários setores da cadeia de produção. E é muito provável que esta marca já esteja presente na sua rotina. Falamos da Garnier, a 1ª marca de beleza natural e a 4ª marca de beleza em todo o mundo, que caminha rumo a um conceito de beleza sustentável, com o mote inclusivo Green Beauty for All of Us (Beleza Sustentável para Todos).

Com o passar de cada ano, a crise climática torna-se um foco cada vez maior do mundo da beleza. Muito embora as nossas escolhas pessoais pareçam pequenas perante outras questões sociais, fazem parte da transformação da indústria em algo mais sustentável e saudável para o meio ambiente.

Com a iniciativa Green Beauty, lançada em 2020, a marca propõe uma abordagem completa de sustentabilidade, transformando cada etapa da cadeia de valor e reduzindo drasticamente o impacto ambiental. Trata-se de uma viagem circular transversal com base em cinco compromissos – mais solidariedade e inclusão, mais fórmulas ecológicas, mais materiais reciclados e recicláveis, mais energias renováveis e a aprovação com selo pela Cruelty Free International.

Cinco compromissos Garnier para uma beleza sustentável (junte-se à causa!)

Para a Garnier, o presente e o futuro da beleza são naturais. A marca considera que, enquanto líderes mundiais em beleza natural, tem a oportunidade de ajudar a criar um impacto positivo ao abrir caminho para uma beleza sustentável e acessível a todos.

Siga connosco nesta viagem em direção à sustentabilidade através de cinco passos, com dados revelados no relatório de progresso sustentável da Garnier, e veja o impacto ambiental e social dos produtos Garnier.

1. Queremos mais solidariedade e inclusão

Esta viagem rumo a uma maior sustentabilidade da Garnier engloba o compromisso de apoiar comunidades em todo o mundo, abraçando a diversidade e a inclusão. Em conjunto com parceiros, incluindo ONG, a marca apoiou 1431 comunidades em 2022. O objetivo é impactar 1500 comunidades até 2025.

A jornada de Green Beauty inclui ajudar comunidades carentes a ter acesso a trabalho e rendimentos sustentáveis, criar ações significativas em parceria com ONG e ouvir e envolver os consumidores no impacto dos produtos.

Beleza solidária: causas que merecem atenção • Plastics for Change – Desde 2020 que a marca tem uma parceria com a ONG Plastics For Change, considerada a maior e mais confiável fonte mundial de plástico reciclado verificado de comércio justo. Esta parceria permite que os coletores informais de lixo e as respetivas famílias tenham uma renda estável e acesso a serviços sociais na Índia, além de visar a recolha de plástico oceânico, para que este possa ser reciclado e utilizado nas garrafas Garnier. Em 2022, a marca diminuiu o impacto no meio ambiente e nas comunidades locais o abrir o primeiro Centro de Recolha de Resíduos Garnier, em Chennai. • Solidarity Sourcing – Desde 2008 que a Garnier se compromete com o fornecimento sustentável de ingredientes renováveis, através de programas concebidos para ter um impacto social positivo, em parceria com ONG e parceiros locais qualificados. Estes programas procuram proteger pequenos agricultores de ingredientes usados pela Garnier – como a manteiga de carité ou a cera de abelha –, garantindo rendimento justo e preços transparentes, boas condições de trabalho, desenvolvimento da agricultura orgânica nos locais e proteção contra os impactos das mudanças climáticas nas culturas.

Cera de abelha de África A Garnier permite que os produtores de manteiga de carité no Burkina Faso diversifiquem a sua renda e obtenham um fluxo de receita adicional, ajudando a combater a pobreza e a promover o desenvolvimento sustentável, preservando as árvores de carité através da polinização. Graças ao projeto, a marca consolidou e aprimorou uma rede de apicultores responsáveis, respeitando o bem-estar das abelhas. Manteiga de carité e olein no Burkina Faso Desde 2014, a Garnier obtém a sua manteiga de carité no Burkina Faso para ajudar a capacitar as mulheres, reduzir a pobreza energética e reduzir o desmatamento. O atual programa de fornecimento ajuda a fornecer preços justos e rendimentos para as mulheres, bem como a pré-financiar culturas durante o período do ano em que as lojas de grãos estão vazias.

2. Queremos mais materiais reciclados e recicláveis

O objetivo da Garnier é continuar a diminuir o plástico usado nas embalagens e, sempre que não for possível eliminá-lo, substituir por plástico reciclável ou reciclado em vez de usar plástico virgem, uma vez que a poluição do plástico tem vindo a tornar-se um desafio nas últimas décadas.

Máscara Hair Remedy Carvão Magnético Primeira embalagem 100% reciclada e reciclável Tem 97% de ingredientes de origem natural e é 98% biodegradável

Dados do relatório de Progresso de Sustentabilidade 2022 mostram que 83% do plástico PET (Tereftalato de Polietileno, um dos materiais que pode ser reciclado e reutilizado várias vezes) usado nas embalagens dos produtos Garnier veio de materiais reciclados, o que permitiu economizar 15 800 toneladas de plástico virgem.

Até 2025, a Garnier estabeleceu o compromisso de ter 100% das embalagens plásticas reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis. E até 2030, o objetivo é utilizar zero plástico virgem.

Com a aposta em mais materiais reciclados e recicláveis, a Garnier continua a fortalecer o compromisso de reduzir o plástico, um passo em frente na luta contra as mudanças climáticas, a par do compromisso que se segue.

No relatório de progresso sustentável da Garnier, a marca apresenta os seus objetivos em direção a uma beleza mais sustentável: Eliminar as toalhitas: até ao final de 2023, irá deixar de produzir toalhitas. Garrafas de água micelar de plástico 100% reciclado: em 2022, a marca lançou a primeira garrafa de Água de Limpeza Micelar feita de plástico 100% reciclado. Saquetas à base de papel: mudança da embalagem das suas saquetas de máscaras de tecido do plástico para materiais à base de papel. Mensagens responsáveis: a Garnier tornou-se uma das primeiras marcas de beleza a exibir mensagens que ajudam os consumidores a reduzir o seu impacto no planeta.

3. Queremos mais fórmulas ecológicas

Há anos que a marca de beleza natural nº.1 trabalha para disponibilizar fórmulas com ingredientes mais sustentáveis e ecológicos, um passo que a Garnier considera que deu um salto qualitativo com o projeto Green Beauty.

Segundo os resultados partilhados no Relatório de Progresso Sustentável 2022 da Garnier, 63% dos ingredientes usados nas fórmulas dos produtos Garnier foram ingredientes de origem biológica ou de minerais abundantes.







No site da Garnier pode descobrir qual o impacto ambiental e social dos produtos que utiliza diariamente.

80% dos ingredientes nos produtos capilares Garnier são de origem biológica ou derivados de materiais abundantes ou de processos circulares.

Os próximos passos estão definidos. Para 2025, a marca estabelece o compromisso de criar novas fórmulas altamente funcionais e respeitosas para o seu cabelo e pele, distribuídas por Green Sciences – ciências ecológicas que permitem desenvolver ingredientes e fórmulas eficazes e mais ecológicas, tais como biotecnologias.

Até 2030, a marca promete que 95% dos seus ingredientes serão de origem natural, derivados de materiais abundantes ou de processos circulares.

Os melhores produtos feitos com os melhores ingredientes:

Sérum Antimanchas Vitamina C Feita a partir de fontes renováveis, a vitamina Cg da Garnier é um ingrediente de origem natural. É obtido através de um processo de biotransformação que segue os princípios da química ecológica, incluindo o uso de matérias-primas renováveis, entrada mínima de energia e redução geral de resíduos.

Sérum Aloe Hialurónico O ácido hialurónico é um ingrediente de origem natural obtido através das ciências ecológicas, em particular através do processo de biotecnologia de transformação "green" conhecido como fermentação. A bactéria Lactif é alimentada com glicose e proteínas derivadas do trigo em condições específicas para produzir ácido hialurónico.

Body Superfood As tecnologias Oleo Blend são uma das mais recentes inovações provenientes das ciências ecológicas da Garnier. São uma mistura poderosa de óleos e manteigas hidratantes e nutritivos extraídos da natureza, e ácidos gordos e ésteres obtidos através de processos de química "green". Todos eles são selecionados pelas suas propriedades emolientes, texturas de luxo, excelente desempenho e experiência sensorial. As suas composições são feitas sob medida para necessidades específicas, aromas e uso direcionado no cabelo ou no corpo. A tecnologia Oleo Blend Body é encontrada em Body Superfood e Hand Superfood, e a tecnologia Oleo Blend Hair nas máscaras Hair Food Cacau & Ananás.

Fructis Hair Drink A tecnologia Lamelar utilizada na Fructis Hair Drink é proveniente das ciências ecológicas. Livre de silicones, corantes artificiais, a tecnologia é formulada com ingredientes obtidos através de química ecológica que trabalham para transformar instantaneamente o cabelo, tornando-o macio e brilhante.

4. Queremos mais energias renováveis

Nos últimos anos, a marca procurou reduzir a pegada de carbono global, diminuindo o consumo de água nas produções industriais e reduzindo as emissões de CO2. Em 2022, 67% das unidades industriais envolvidas na produção da Garnier utilizaram energia 100% renovável.

De acordo com o relatório de progresso sustentável da Garnier, muita da nossa pegada de carbono deve-se ao uso de produtos, principalmente por causa da água quente usada para ensaboar e enxaguar (principalmente cuidados com o cabelo e coloração do cabelo), o que gera emissões de CO2. A marca está a trabalhar em soluções alternativas (como o Ultra Suave No Rinse Conditioner e tecnologias de enxaguamento rápido, como o Ultra Suave Solid Shampoo), além de consciencializar as pessoas sobre este tema, para ajudar a mudar os hábitos dos consumidores para que utilizem menos água.

Champô sólido Equivale a dois frascos de champô, é fácil de transportar e não tem embalagem de plástico.

A meta é alcançar os 100% em todos os parâmetros até 2025, garantindo que todas as unidades industriais da Garnier serão neutras em carbono.

A marca francesa compromete-se ainda a reduzir as emissões de gases de efeito estufa ligadas ao transporte de produtos até 2030.

5. Selo Cruelty Free International: dizemos não ao sofrimento animal

Desde março de 2021 que todos os produtos Garnier, em todo o mundo, são oficialmente aprovados pela Cruelty Free International, ao abrigo do programa Leaping Bunny, a organização líder que trabalha ativamente para acabar com os testes realizados em animais. Este programa, reconhecido internacionalmente, exige a investigação anual de toda a cadeia de abastecimento, incluindo todas as matérias-primas e ingredientes individuais, para detetar quaisquer casos de testes em animais. A aprovação deve ser dada a todos os produtos finais de uma marca – produtos ou itens individuais não podem ser aprovados isoladamente.

Para a Garnier, isso significa garantir uma declaração e obter renovação anual de mais de 500 fornecedores, que fornecem mais de 3000 ingredientes diferentes, em todo o mundo.

Desde 2021, todos os produtos do portefólio global da Garnier podem exibir oficialmente o logótipo Cruelty Free International Leaping Bunny, a marca internacionalmente reconhecida como cruelty free.

"Garnier é uma marca global reconhecida por todos nós. Trabalhar em conjunto com a marca para ajudar a pôr fim aos testes em animais em cosméticos e declará-los oficialmente aprovados pela Cruelty Free International através do Programa Leaping Bunny é um verdadeiro marco. Demorou vários meses, mas a Garnier analisou de forma escrupulosa todos os fornecedores e fontes e estamos totalmente confiantes com os resultados", diz Michelle Thew, CEO da Cruelty Free International.

"A Garnier está comprometida com um mundo sem testes em animais desde 1989. Ser oficialmente aprovada pela Cruelty Free International ao abrigo do programa Leaping Bunny é um verdadeiro marco e foi sempre uma parte importante na nossa missão de Green Beauty. Hoje, a Garnier dá mais um passo "green" para se tornar uma marca totalmente comprometida, verdadeiramente sustentável e transparente que promove uma ‘Green Beauty’ para todos nós", refere Adrien Koskas, presidente global da Marca Garnier.

Spray Protetor Sensitive Advanced Fórmula vegan aprovada pelos dermatologistas

Com a certificação Cruelty Free, os consumidores podem comprar os produtos Garnier com total confiança, sabendo que cumprem os critérios rigorosos do Leaping Bunny.

Em direção a uma beleza mais sustentável

Lembre-se, pequenas mudanças no dia a dia podem mudar o mundo. Faça a diferença e dê um passo "green" em frente, afinal só temos um planeta! A beleza do mundo começa – hoje – consigo. Junte-se ao movimento Green Beauty. Porque ser mais "green" é melhor.

*Resultados do relatório de Progresso Sustentável 2023, da Garnier.