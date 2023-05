Esta aguardente portuguesa é obrigatória na garrafeira daqueles que gostam das boas coisas da vida

Ainda é do tempo em que só existiam dois canais? Em que os telefones eram só fixos e o "stream" de música era na rádio? E como podíamos nós deixar de lado aquele belo companheiro de fins de tarde ao fim de semana... o videoclube? Recorda-se? Não estamos aqui a dizer que "se é dos que volta atrás até estes momentos e recorda as vivências é um velho". Nada disso. O que queremos dizer é que estes bons tempos quanto mais envelhecidos, melhor, tal e qual a aguardente Aldeia Velha.

É das poucas aguardentes bagaceiras portuguesas envelhecidas em barricas de carvalho, por um período mínimo de dois anos, o que se traduz em mais sabor, carácter, riqueza e notas menos "herbáceas", em comparação com uma aguardente jovem. Produzida há mais de quatro décadas, tem conquistado o paladar dos portugueses, geração após geração. E faz parte das memórias dos almoços e jantares em casa, com os amigos, com a família, a acompanhar um churrasco de fim de semana e uma bela tarde de filmes.

Bons tempos desde 1976

O ano em que se formou a popular banda U2; em que foi aprovada a atual Constituição portuguesa; em que decorreu a 21ª edição dos Jogos Olímpicos, em Montreal – um pequeno enquadramento –, foi também o ano em que a aguardente Aldeia Velha entrou na vida dos portugueses para surpreender.

Uma curiosidade...

A Aldeia Velha foi a 1ª bebida espirituosa com um anúncio na televisão portuguesa e tornou-se uma referência desde esse marco.

Genuína e rica em tradição, a Aldeia Velha é o delicioso encontro entre bagaços de vinhas de uvas brancas portuguesas destiladas em alambiques de cobre. Feita a partir de uma receita simples e bem conseguida.

Aldeia Velha é a escolha perfeita que vai animar os momentos de convívio e agradar até os apreciadores e paladares mais exigentes. Até porque, se é uma aguardente que reside no imaginário coletivo dos portugueses desde 1976, só pode ser "boa fruta".

Da genuína aguardente portuguesa à novidade Apesar de ter recebido uma nova cara recentemente, esta Aguardente Bagaceira Velha é a mesma de sempre, a que todos conhecemos desde 76, feita com a mesma receita simples. E como uma das grandes missões da Aldeia Velha é continuar a servir as novas gerações, há uma grande novidade para se juntar aos brindes: a Aguardente Vínica Velha.

Agora é que vão ser elas, descubra as diferenças

Antigamente é que era! Prefere a velha favorita?

Com um aroma frutado, agradável, sabor macio e leves notas de frutos secos, a Aguardente Bagaceira Velha é a aguardente original e feita da mesma forma desde 1976. Esta aguardente tem um final de boca longo e encorpado, marcado por um conjunto de aromas a passas, mel e especiarias. É produzida a partir de bagaço de uvas brancas fermentadas e destiladas em alambiques de cobre e é cuidadosamente envelhecida em cascos de carvalho por mais de 24 meses.

Sugestão: para o máximo prazer, consuma preferencialmente em estado puro, à temperatura ambiente e servida em copo balão ou copo de shot. Vá, faça um brinde.

Aguardente Bagaceira Velha

Ingredientes: destilado de bagaço de uva e água Cor: âmbar ligeira Aroma: frutado, agradável e macio Sabor: macio com leves notas de frutos secos Final de boca: longo e encorpado marcado por um conjunto de aromas a passas, mel e especiarias Teor alcoólico: 40° Vol

Ou prefere a nova favorita?

Se ainda não experimentou, a Aguardente Vínica Velha está à sua espera. Esta aguardente vínica resulta da destilação de vinhos em alambiques de cobre e é envelhecida em cascos de carvalho, o que lhe confere a cor e refina também os aromas e sabores. Resultado: uma aguardente com aromas complexos de frutos secos e especiarias com notas de madeira tostada que precedem um final longo e persistente, tendo um palato aveludado.

Sugestão: para consumir preferencialmente em estado puro, à temperatura ambiente ou saída diretamente do frio e servida em copo balão. Tchim-tchim.

Aguardente Vínica Velha

Cor: âmbar profundo, com transparência que antecipa o aveludado no palato Aroma: aromas complexos de frutos secos e especiarias com notas de madeira tostada que precedem um final longo e persistente Palato: aveludado Teor alcoólico: 40° Vol

Venham daí os momentos de alegria e de convívio! Que comecem os fim de tarde animados, sempre com moderação e consumo responsável. As aguardentes Aldeia Velha – Aguardente Bagaceira Velha e a Aguardente Vínica Velha – estão à venda online e nos supermercados e hipermercados habituais. E se depois de ler este artigo lhe bateu a nostalgia e o deixámos com vontade de reviver os velhos tempos, dê um salto ao novo Instagram e ao Facebook da Aldeia Velha. E partilhe!