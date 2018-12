Natal à mesa: refeições para picar entre amigos

Dips, compotas & companhia

Compotas, mel, chutneys ou foie gras são uma excelente forma de enaltecer conjugações de sabor infalíveis. Quem não adora requeijão com doce de abóbora ou queijo da serra com marmelada?

Arriscar nas escolhas imprevisíveis e cheias de personalidade, como o patê de salmão fumado ou o dip de chouriço e queijo, soma pontos ao sucesso da degustação.

Olh’á fruta!

Fruta fresca (uvas, pera, maçã), fruta desidratada (alperce, figos) e frutas oleaginosas (nozes, amêndoas, amendoins, avelãs, pistácios) entram na dança para realçar sabores, texturas e acrescentar requinte. O requeijão no forno com frutos vermelhos promete deslumbrar (e só precisa de 20 minutos para o preparar).

Legumes, porque não?

Espevite a tábua com palitos de cenoura e pepino para molhar nos dips e patês, pickles e azeitonas ou tomate-cereja, simples ou em originais espetadas de tomate com presunto e burrata. Aqui a tradição vem temperada com inovação (um bem-haja aos millennials!)

Pão e vinho, com certeza!

"Numa casa portuguesa, pão e vinho sobre a mesa."

Fatias de pão de Mafra ou alentejano não podem faltar, mas o céu é o limite: pão de trigo, centeio, alfarroba, com sementes, passas ou ervas aromáticas, broa de milho, tostas, bolachas, grissinos ou, porque não, uns biscoitos de queijo e cebolinho caseiros? Tcharan!

Bons petiscos pedem bons vinhos, que podem ser combinados com as regiões dos queijos e dos enchidos. Esta escolha merece um brinde!

Efeito "uau"

Há receitas inspiradoras que casam na perfeição com o conceito de refeições na tábua e alimentam o efeito surpresa. Saborear a tarte de castanhas e queijo de cabra ou as tarteletes de cebola-roxa com vinho do Porto e roquefort traz ao palato razões que a própria razão desconhece.

Doces momentos

Entre conversas e petiscos, a refeição já vai longa, mas quem resiste à sobremesa? Bolo de chocolate preto com um toque de baunilha e de Baileys. Nada como um final feliz!