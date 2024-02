Os novos talentos do futebol vivem nestes bairros

Dentro das quatro linhas todos são iguais, independentemente da idade, altura, cultura, género ou do bairro onde vivem. Este é o conceito do programa desportivo Community Champions League.

A Gebalis tem vindo a fazer um forte investimento em projetos focados nas crianças e nos jovens dos bairros municipais de Lisboa no sentido de reforçar as suas competências académicas, pessoais e especialmente sociais. O Community Champions League (CCL) é uma dessas iniciativas pioneiras, promovido pela Fundação Benfica, em parceria estratégica com a Gebalis. Desde 2019, que este projeto europeu visa a promoção da cidadania ativa e a inclusão social através do futebol.

"A Gebalis tem como função gerir a habitação municipal da cidade, mas não queremos apenas gerir casas e contratos de arrendamento, queremos ir além e promover o desenvolvimento pessoal. Queremos chegar aos mais novos, dando-lhes oportunidade de acesso ao desporto, de desenvolverem contribuições comunitárias e queremos que se sintam empoderados, e consigam identificar o seu valor na sua comunidade."

"Todos estes jovens têm potencial e podem contribuir para terem um território melhor. É isso que queremos despertar com o Community Champions League", diz Marlene Almeida, do Departamento de Projetos de Intervenção Comunitária da Gebalis.

De acordo com Jorge Miranda, Diretor da Fundação Benfica: "um projeto como este que se desenvolve na cidade, tem de ser feito com a cidade. A Fundação Benfica tem a capaciadade de reunir os jovens, mas necessita de ter parceiros à altura. E não existem melhores parceiros do que as juntas de freguesia e a Gebalis, que é quem gere todo o parque habitacional na cidade de Lisboa, e que tem uma visão muito solidária e uma visão muito clara para esta cidade".

Sentimento de pertença e integração

Com a participação de equipas de mais de onze freguesias de Lisboa, o CCL permite a interação dos jovens com pessoas de outros bairros para além do seu, o que promove a competição mas acima de tudo um sentimento de pertença e da integração.

"Estes jovens jogam entre si, independentemente do género, com várias equipas, conhecem outros miúdos e trabalham com outros adultos, além daqueles com quem estão no dia a dia. Tal é muito importante para terem outras experiências e contactos, saírem do bairro e conhecerem outros sítios. Oportunidades que vão influenciar o seu futuro", partilha Nuno Varela, da equipa do Alto Lumiar.

E porque os jogos se ganham dentro do campo mas não só, as equipas são incentivadas a desenvolver projetos de responsabilidade social nas suas comunidades. A ideia é que estes jovens entendam que podem desempenhar um papel ativo na melhoria da qualidade de vida dos seus bairros.

"Este projeto tem importância desportiva, porque os jovens gostam de jogar futebol, mas também tem a parte comunitária. Acabam por requalificar os seus bairros e por participarem em ações que os deixam orgulhosos. As próprias pessoas desses bairros reconhecem o bem que fazem", diz João Videira, da Fundação Benfica.

Campeões europeus

Além da questão social, esta competição proporciona experiências únicas aos jovens envolvidos, nomeadamente a competição em torneios europeus. A última edição aconteceu na Holanda e a equipa portuguesa de sub 15, do bairro da Quinta do Loureiro, foi a vencedora na sua categoria.

O que só prova que o Community Champions League é muito mais do que futebol, é integração, é amizade, responsabilidade para com os outros e a criação de um sentido de comunidade e de cidadania.