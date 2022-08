Receitas frescas e leves para um verão com todos

Sol, calor, céu azul e dias compridos. A estação chama por convívios ao ar livre – na praia, em churrascos ou em piqueniques – com a família ou entre amigos. Saboreie ao máximo cada momento com receitas leves e refrescantes e tempere este tempo de férias e descanso com diversão e boa-disposição. O verão é para todos e sabe (muito) bem.

Vamos a la playa!

Os apaixonados pelo areal e pelos mergulhos no mar sabem que a hora da lancheira é sagrada. Este ano, sabor rima com bem-estar em receitas tão práticas quanto frescas e deliciosas, como a sanduíche mediterrânica ou a salada no frasco.

Salada no frasco e sanduíche mediterrânica, edição 68 da revista Sabe Bem (pág. 73)

Para manter a boa forma no verão, há dicas de exercícios que pode fazer na praia e uma sugestão de lanche com alto teor de proteína feito com o pão de forma Go Active Pingo Doce.

Sanduíche de pasta de ovo com Pão de foma Sporty Go Active, edição 68 da revista Sabe Bem (pág. 78)

Com o calor, há que redobrar os cuidados com a hidratação. Use e abuse de receitas de águas aromatizadas que não só acrescentam frescura a todos os momentos, como incentivam a beber mais água no dia a dia.

Água frescura de verão, Água brisa de fruta e Água tropical, edição 68 da revista Sabe Bem (pág. 65)

É tempo de piquenicar

Nada como um espaço verde – no parque da cidade, no campo ou num jardim – para usufruir de um piquenique em contacto com a natureza. Se para as crianças é sinónimo de festa e brincadeira, para os crescidos significa escapar da rotina e ter um dia bem passado.

Uma vez combinada a hora e o sítio, só falta escolher o que levar na cesta: do pão recheado às minitartes de morango, dos palitos de legumes à fruta bem fresca, privilegie petiscos simples, fáceis de comer e, acima de tudo, que ajudem a tornar o piquenique ao ar livre num alegre e descontraído convívio.

Descubra, também, os deliciosos gelados de nectarinas ou os originais “gelados” só de fruta. Servidos em grande estilo, os miúdos e graúdos vão adorar!

Pão recheado e Minitartes de morango, edição 68 da revista Sabe Bem (pág. 72)



Gelados de nectarinas, edição 68 da revista Sabe Bem (pág. 30)

"Gelado" de fruta, edição 68 da revista Sabe Bem (pág. 74)

À volta da grelha

Reunir amigos num churrasco também sabe a verão. Se no Pingo Doce encontra a carne mais tenra para os seus grelhados, nesta edição da Sabe Bem tem duas receitas imperdíveis para colocar na grelha: espetadas de carne com legumes e espetadas de espargos com linguiça. Uma fusão de cores e sabores que dão origem a muita animação e são ideais para partilhar na companhia de quem mais gosta.

Espetadas de carne com legumes e Espetadas de espargos com linguiça, edição 68 da revista Sabe Bem (pág. 72 e 73)

Jantar ao sabor da estação

Porque um verão inesquecível só fica completo com um bom sunset que se prolonga noite adentro com um jantar descontraído entre amigos, traga para a mesa receitas da Juliana – Dieta Mediterrânica à Portuguesa. Tão bonitas como deliciosas, dão à fruta e aos legumes da estação o devido protagonismo: talhada de melão e melancia, barcos de pepino com arroz e camarão, salteado de frango e pimentos, salada de feijão-verde, gelado de banana com morangos e nozes ou o irresistível bolo de melancia com gelado.



Talhada de melão e melancia, edição 68 da revista Sabe Bem (pág. 26)

Barcos de pepino com arroz e camarões, edição 68 da revista Sabe Bem (pág. 26)

Salteado de frango e pimentos, edição 68 da revista Sabe Bem (pág. 27)



Salada de feijão-verde, edição 68 da revista Sabe Bem (pág. 28)

Gelado de banana com morangos e nozes, edição 68 da revista Sabe Bem (pág. 30)

Bolo de melancia com gelado, edição 68 da revista Sabe Bem (pág. 98)

Sem glúten? Com muito gosto

No Pingo Doce o sabor não abre exceções. Todos encontram os ingredientes de que precisam para fazer uma alimentação saborosa e diversificada – inclusive quem possui uma intolerância alimentar ou uma necessidade nutricional específica, pois há produtos sem glúten, sem lactose, sem adição de açúcar, e até vegetarianos e vegan.

Na estação do sol, saboreie e partilhe receitas exclusivas com produtos sem glúten da Marca Própria do Pingo Doce, como salada de pizza, esparguete com molho de pimentos e burrata ou madalenas no pote com brigadeiro e morangos.



Salada de pizza, edição 68 da revista Sabe Bem (pág. 40)

Esparguete com molho de pimentos e burrata, edição 68 da revista Sabe Bem (pág. 40)

Madalenas no pote com brigadeiro e morangos, edição 68 da revista Sabe Bem (pág. 48)