Festa das Cruzes 2023: uma grande romaria popular

A Festa das Cruzes é uma festividade religiosa cristã, de culto ao Senhor Bom Jesus da Cruz, que se realiza anualmente, entre finais de abril e inícios de maio, e que tem como dia fundamental de culto o dia 3 de maio, feriado municipal de Barcelos. As suas origens remontam a um episódio de 20 de dezembro de 1504, quando, segundo reza a lenda, João Pires, um humilde sapateiro da vila, viu uma cruz desenhada na terra do Campo do Salvador, hoje Campo da República.

Este ano, a Festa das Cruzes, conhecida como a primeira grande Romaria do Minho, tem seis dias de intensa atividade, que vai desde a religião à animação e tradição. A Festa envolve praticamente toda a população do concelho de Barcelos, mas atrai à cidade dezenas de milhares de forasteiros e turistas não só do Minho como de todo o país e até do estrangeiro, com particular destaque para milhares de galegos que chegam de Espanha.

É uma festividade eclética, muito popular e participada, tanto nas celebrações de culto como nas demais manifestações profanas.

Religião, tradição e animação

A edição 2023 da Festa das Cruzes arranca a 28 de abril e só termina no feriado municipal de 3 de maio, dia que, em termos religiosos, é o momento alto de agregação do concelho em redor da festa, aquando da procissão da Invenção da Santa Cruz, em que participam todas as paróquias do concelho, que se fazem representar com as suas cruzes paroquiais.

Sendo o Templo do Senhor Bom Jesus da Cruz o epicentro da Festa, ali estarão patentes os majestosos tapetes de pétalas naturais, a que se juntam este ano Tapetes de Flores do Caminho de Santiago, no Largo Dr. José Novais.

Um tributo merecido

O cartaz de artistas convidados para a Festa deste ano promete voltar a levar a Barcelos enormes enchentes e muita animação.

Na primeira noite, a 28 de abril, os fãs de Chico Buarque poderão assistir a um concerto-tributo a este popular cantorbrasileiro. Na noite seguinte, segue-se José Cid e seus convidados, para no dia 30 ser a vez de Pedro Abrunhosa encher a Frente Ribeirinha.

No feriado, Dia do Trabalhador, Diogo Piçarra é o homem da noite, e no fecho dos concertos, dia 2, véspera do feriado municipal, Tony Carreira encerra a programação artística. Mas além destes grandes nomes da música portuguesa, no palco Barcelos, na Avenida da Liberdade, há espaço e tempo para ouvir os cantores barcelenses: Jorge Loureiro – dia 29, às 19h30, e Vítor Rodrigues, dia 2 – também às 19h30. E para quem tenha resistência e queira ficar pela noite dentro, volta a haver"Bamos às Cruzes", na Alameda das Barrocas.

Bandas Filarmónicas Batalha das Flores e muito mais

Além da vertente religiosa e dos concertos musicais, a etnografia, o folclore, as bandas filarmónicas e outros eventos paralelos fazem da Festa das Cruzes um diversificado cartaz cultural, de onde se destaca a Batalha das Flores, no dia 1, com a participação de dezenas de associações concelhias.

Junta-se ao folclore de rua (diário) o concerto de Bandas Filarmónicas, em que participam a Banda Musical de Oliveira e a Banda de Música de Tangil, que vão atuar no coreto do Jardim Velho, e o concerto de encerramento das festividades, pelo Coral Magistrói, acompanhado por Orquestra. Haverá igualmente arraiais e Fogo do Rio, na Frente Ribeirinha.

Na terça-feira, 2 de maio, a Festa prossegue com outra novidade: Recriação da Passagem da Rainha Santa Isabel por Barcelos, pelas 18 horas, no Centro Histórico da Cidade. Nota ainda para o fogo de Santiago, na Frente Ribeirinha.

No feriado 3 de maio, tal como já foi sublinhado, é o dia da Grandiosa Procissão da Invenção da Santa Cruz, mas dessa manifestação há também o concerto de encerramento das festividades pelo Coral Magistrói acompanhado por Orquestra, seguindo-se a última sessão de pirotecnia, com a sessão de Fogo Preso Tradicional de Romaria.

A Festa das Cruzes tem, ainda, outros momentos marcantes como os seus belos Arcos de Romaria que se alinham ao longo do Campo da Feira, representando as freguesias do concelho.

Presidente da câmara convida a visitar Barcelos

Na apresentação do programa da Festa das Cruzes, o presidente da autarquia, Mário Constantino Lopes, garantiu que "a edição 2023 tem todos os condimentos para ser um sucesso popular", sublinhando que "houve a preocupação de elaborar uma programação diversificada, capaz de agradar ao maior número de pessoas possível".

O autarca desafou também cada barcelense a ser embaixador da festa e a convidar todos os familiares e amigos a visitarem Barcelos durante os dias do evento.