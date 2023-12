É em Viana do Castelo que está o "Coração do Natal"

Praça de Natal, pista de gelo, minicomboio, carrossel ecológico, mercado de Natal, animação de rua e animação circense, concertos, atividades infantis, presépios, artesanatos, exposições e passagem de ano. Se foi este o extenso pedido que fez ao Pai Natal, o seu desejo está cumprido. Até 7 de janeiro, "Viana Coração de Natal" volta a assinalar o período festivo do Natal e Passagem de Ano a pensar nas famílias, com uma programação diversificada e cheia de novidades que integra oitenta e oito eventos, muita cor e animação.

É toda uma cidade bem conhecida pela sua beleza natural e patrimonial a acolher a magia da época e a espalhar sorrisos. Na Praça da República, que por estes dias se transforma na Praça Natal, já rodopia o novo carrossel e circula o minicomboio. Na conhecida Praça da Liberdade reina uma pista de gelo que faz as delícias dos mais pequenos e dos mais crescidos.

Já o Mercado de Natal, em parceria com a Vianafestas, distribui-se pelas duas praças principais da cidade e conta com expositores no Jardim Público. Até 23 de dezembro, é aqui que se pode encontrar mais de quarenta comerciantes e um sem número de iguarias gastronómicas e de artesanato, presentes típicos da época bem recheados de originalidade. E o Mercado de Arte, apresentado pela Aisca, também vai marcar presença no Espaço Linha Norte.

Como os olhos também comem, a árvore de Natal 3D e a incrível iluminação, no Jardim da Marina e na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, respetivamente, integram diariamente espetáculos multimédia que unem luz e som com a promessa de criar momentos únicos e memórias inesquecíveis a todos os visitantes.

Porém, nem só da tão apreciada árvore vive o Natal. Como em Viana a tradição ainda é o que era, há que ir até aos Antigos Paços do Concelho para apreciar a quinta edição da exposição "Presépios de Artesanato em Viana do Castelo", onde convivem propostas tradicionais e contemporâneas, realizadas pelos artesãos locais com recurso aos mais diversos materiais.

O Pai Natal chega à Praça da Liberdade no dia 17 de dezembro e a pequenada não vai querer perder este momento especial acompanhado pelos "Contos de Natal", por Aurea.

A diversão não tem idade

O "Coração do Natal" é magia ao virar de cada esquina. O programa das festas também inclui animação variada para todos os gostos que se espraia pelas principais ruas da cidade, incluindo animação circense no centro histórico.

Para contentamento dos mais novos, a Praça da República e a Praça da Liberdade enchem-se diariamente de atividades infantis de Natal, como o Bicho Papelão com o espetáculo "A maior flor do mundo", já no dia 16 de dezembro.

No fim de semana, o Coreto do Jardim Público junta-se à animação. Dos DJ’s às orquestras, "O Coração de Natal" dá-lhe música. Desde o Moon Set com Di Ponti, o DJ Pedro Pena e muitos outros, seguido de Karaoke no Coreto, até ao concerto de Natal pela Orquestra Sinfónica ARTEAM, ao Coro VianaVocale na Igreja de São Domingos ou à animação de rua pela ZEPAM, pela Associação Musical Vila Nova de Anha ou pela Banda dos Escuteiros de Barrozelas, a música não para.

Dançar também está no programa e é por isso que o Museu do Traje recebe o "Baile de Natal dos anos 60, 70 e 80" com o DJ Vitor Coutinho, num evento de entrada livre com dress code da época e acessórios natalícios.

Para todos os que amam o desporto - ou para quem ousar pôr em prática a resolução saudável de ano novo - eis a Corrida de São Silvestre, que invade o centro histórico no dia 23, com a versão kids e a corrida de dez quilómetros.

Na véspera do Natal, "Viana, Moscatel e Banana" volta a ser o ponto de encontro entre familiares e amigos. Trata-se de um costume que prevaleceu durante décadas na "Casa Riolanda" e que acabou por ser interrompido devido ao encerramento do estabelecimento. O Santa Luzia Futebol Clube decidiu, agora, dar-lhe continuidade na Praça da República. Esperam-se 500 litros de moscatel e 200 quilos de banana para ser servidos aos convivas esperados no local para cumprir a tradição.

Em Viana do Castelo a diversão não tem limites, num evento para miúdos e graúdos com uma miríade de propostas irresistíveis que fazem jus ao encanto da quadra.





Entrar em 2024 com o pé direito

Do Natal ao final de ano é um salto e Viana segue em festa. A meia-noite de 31 de dezembro será festejada com fogo-de-artifício sobre o rio Lima e o dia 1 de janeiro de 2024 vai ser marcado pelo Concerto de Ano Novo no Teatro Municipal Sá de Miranda, com entrada gratuita.

Para saber tudo e mais alguma coisa acerca da programação e dos horários, Para saber tudo e mais alguma coisa acerca da programação e dos horários, aceda aqui.



Sente o Natal, apoia o Comércio tradicional

A CMTV esteve no local e Duarte Siopa não resistiu a dar umas voltas no carrossel ecológico e a fazer-se à ecopista de gelo. Há quem anda no minicomboio, quem toca acordeão e quem dança ao som de musicas natalícias. Vive-se um ambiente de pura alegria e o sorriso das crianças (e dos adultos) não deixa margem para dúvidas.

Na banca Geração Mistério, pertencente aos irmãos Pinga, existe artesanato bem colorido onde não falta o famoso "Casal Viana". Dali já se ouve o pregão "Olha o vinho quente! Olha a rabanada!" que chega da barraquinha da Marta. Aqui fazem-se filas pelas "rabanadas da Marta que só levam leite, amor e carinho", segundo a própria.

À CMTV, o presidente da Câmara de Viana do Castelo, Luís Nobre, confirma que foram preparados "um conjunto de momentos naqueles que são já espaços de referência, no sentido de lhes dar este ambiente a que o Natal nos convida".

Sob o mote "Sente o Natal, apoia o comércio tradicional" junta-se o útil ao agradável e, de acordo com Luís Nobre, o objetivo é "criar um melhor ambiente natalício, promovendo a cidade, os nossos agentes económicos, culturais, musicais, dinamizando o centro histórico."

Também o presidente da Associação Empresarial de Viana do Castelo, Manuel Cunha Júnior, evidencia em conferência de imprensa o concurso "Viana é Natal", que promove "a oferta de vouchers a clientes no comércio local, o concurso de montras natalícias e ainda a sonorização das ruas, em ações para agradar os munícipes e trazer consumo e vida ao comércio tradicional vianense".

A felicidade soma e segue com a iniciativa "Viana + Presente(s)", a qual desafia os vianenses e as empresas locais a tornarem o Natal de 500 crianças mais feliz, numa iniciativa da Câmara Municipal de Viana do Castelo e dos Serviços Sociais dos Trabalhadores Municipais da cidade. E porque o Natal se quer sustentável, são distribuídos sacos reutilizáveis de pano ao comércio tradicional da cidade.

Muito mais haveria para dizer acerca deste evento memorável, mas nada como ir ver com os seus próprios olhos o que faz de Viana do Castelo o "Coração do Natal". Aqui fica o convite de Luís Nobre: "Venham, esperamo-vos a todos."