Pedro Fernandes celebra chegada aos 40 anos com 'noite em cheio'

Locutor deixou mensagem emocionada aos amigos "para sempre".

O locutor de rádio Pedro Fernandes, completou esta terça-feira, dia 16 de outubro, 40 anos de idade e decidiu comemorar a data com os amigos, numa festa, esta sexta-feira à noite."Que noite em cheio, ontem! Estes que bem me conhecem sabem o quanto eu prezo a amizade, sincera e sem interesses. São os amigos que fiz ao longo de 40 anos e que nunca esqueço, por muita que seja a distância ou os dias sem falarmos. Vieram de perto, vieram de longe, vieram de muito longe. Amigos dos tempos de escola, amigos de um tempo mais recente, amigos para sempre. Estes são os meus. Provavelmente não ficaram todos na foto, mas estão todos no meu coração. Uns porque não conseguiram ir, outros por culpa da foto não ser mais panorâmica", pode ler-se na publicação emocionada feita pelo comediante no Instagram.Emocionado com o momento partilhado entre amigos, o comediante continuou a agradecer a amizade de todos os presentes e o "amor correspondido"."Ontem chorei porque me senti como um miúdo, apaixonado pela primeira vez, quando percebe que o seu amor é correspondido. Que bom terem vindo. Que bom terem dito que sim. Se vos tenho a vocês, devo estar a fazer alguma coisa bem nesta vida. E não se esqueçam do que estava escrito na pulseira", rematou.