Rosto da TVI brilhou na passadeira vermelha do Festival de Cinema com um vestido arrojado.

Por Vânia Nunes | 01:30

Cristina Ferreira foi uma das portuguesas que fizeram furor no Festival de Cinema de Cannes. A apresentadora de 40 anos foi ao evento a convite da marca de joias Chopard e deslumbrou num luxuoso vestido com assinatura do estilista libanês Ziad Nakab.